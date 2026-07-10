El Monasterio de Uclés reunirá en su festival de agosto a las grandes promesas del flamenco y el folclore contemporáneo

UCLésMÚSICA EMER_GENTES celebrará del 14 al 20 de agosto su cuarta edición con el respaldo de la AIE y un cartel que reúne algunas de las voces más prometedoras del flamenco, el neofolclore y las músicas tradicionales contemporáneas.

En un momento en el que la música de raíz atraviesa una profunda renovación creativa, el Monasterio de Uclés volverá a convertirse este verano en uno de los espacios donde descubrir a quienes están escribiendo el siguiente capítulo del flamenco, el folclore y las músicas tradicionales desde una mirada contemporánea.

Del 14 al 20 de agosto, las históricas Caballerizas del Monasterio acogerán la cuarta edición de UCLésMÚSICA EMER_GENTES, un festival que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del panorama nacional al reunir patrimonio, creación contemporánea y talento emergente en un mismo espacio.

Impulsado por la Fundación Fernando Núñez, UCLésMÚSICA EMER_GENTES forma parte de la apuesta de la entidad por el mecenazgo cultural y la descentralización de la cultura, promoviendo proyectos que ponen en valor el patrimonio histórico, el talento emergente y el potencial creativo del medio rural.

El festival cuenta, además, con el respaldo de la AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), cuya colaboración refuerza su compromiso con la promoción y el impulso de las nuevas generaciones de artistas.

La programación de 2026 reúne a algunos de los nombres con mayor proyección del panorama actual. El festival abrirá el 14 de agosto con Antonio Cortés, una de las voces jóvenes más prometedoras del cante flamenco, acompañado por el guitarrista Manuel Herrera; continuará el 15 de agosto con el pianista Manuel Moreno, que explora nuevos caminos para el piano flamenco desde el jazz y la improvisación.

El 16 de agosto seguirá con Marisa Valle Roso, una de las principales representantes del folclore asturiano contemporáneo; y culminará el 20 de agosto con Karmento, una de las figuras imprescindibles del neofolclore español, junto al proyecto internacional Ethno Spain, que reunirá sobre el escenario a jóvenes músicos procedentes de distintos países en un espectáculo único de creación colectiva.

Uno de los pilares diferenciales del proyecto vuelve a ser Ethno Spain, iniciativa internacional impulsada por Jeunesses Musicales International y presente en más de treinta países.

La Babel de Cuenca

Durante varios días, jóvenes músicos de distintas nacionalidades convivirán en el Monasterio de Uclés para desarrollar un proceso de creación colectiva que culminará con un concierto donde las tradiciones musicales de diferentes culturas dialogan sobre un mismo escenario.

Con esta cuarta edición, UCLésMÚSICA EMER_GENTES consolida una propuesta que entiende el entorno rural como un espacio de creación contemporánea. El festival reivindica el folk del siglo XXI y demuestra que la vanguardia también puede nacer de las raíces, convirtiendo la tradición en un lenguaje plenamente actual y ofreciendo una alternativa real dentro del panorama musical español.

Las entradas pueden adquirirse a través de www.monasteriodeucles.es, en la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés y en la taquilla del Monasterio.