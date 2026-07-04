El ministro Óscar López confiesa su amor por el Festival de Teatro de Almagro: "Es una gran joya de la cultura española"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha situado al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro como "una gran joya de la cultura española". Y ha asegurado que Almagro se convierte en estos días en la capital de la cultura en España.

Así lo ha expresado desde Almagro, con motivo de la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico, donde ha recorrido las exposiciones 'Lope para todos. 40 años de la Compañía Nacional de Teatro Clásico' y 'Hacer realidad lo fingido y verdadero lo aparente'. Una visita en la que ha estado acompañado por la directora del Festival, Irene Pardo, y por el alcalde de la localidad, Francisco Ureña.

López ha puesto en valor el trabajo realizado por la organización del certamen y ha destacado el papel que desempeña el Festival Internacional de Teatro Clásico como referente cultural.

"Quiero poner de manifiesto la excelente tarea de Irene Pardo y de todos los equipos que llevan trabajando tanto tiempo, con tanta ilusión, y que han hecho de este uno de los centros culturales de España y de Europa", ha afirmado.

El ministro ha subrayado la vigencia del teatro clásico y la capacidad de los textos del Siglo de Oro para seguir conectando con el público actual.

Además, ha relacionado algunos aniversarios culturales con la evolución democrática del país, destacando el momento histórico que atraviesan instituciones vinculadas al teatro y la cultura.

"Hemos visto también que la Compañía Nacional de Teatro Clásico cumple 40 años. Coincide todo con la recuperación de la libertad en España. Han sido 50 años de libertad, 50 años se van a cumplir, 49 ahora del Festival de Teatro y 40 de la Compañía de Teatro Clásico", ha celebrado.

Asimismo, López ha aprovechado su presencia en Almagro para realizar una defensa del papel de la cultura y de su capacidad transformadora, destacando el impacto que el festival ha tenido sobre la localidad ciudadrealeña.

"Soy un enamorado del festival y acudiré a Almagro siempre que pueda", ha sentenciado.