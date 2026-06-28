El cantante Raphael culmina una edición histórica de Uclés Música con un concierto para el recuerdo

El Monasterio de Uclés vivió este sábado una de esas noches destinadas a permanecer en la memoria del público. Raphael fue el encargado de cerrar la edición 2026 de Uclés Música con un concierto que confirmó, una vez más, el extraordinario momento que atraviesa el festival y el atractivo del histórico Patio Barroco como escenario para grandes citas culturales.

Ante un público completamente entregado, el artista repasó algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria que supera ya las seis décadas. Canciones como Mi gran noche, Yo soy aquel, Escándalo, En carne viva o Como yo te amo fueron coreadas por los asistentes en una velada marcada por la emoción, la elegancia y la cercanía que caracterizan al cantante.

Raphael volvió a demostrar sobre el escenario por qué sigue siendo una de las grandes figuras de la música en español. Su poderosa interpretación y su capacidad para conectar con espectadores de distintas generaciones convirtieron el concierto en una experiencia única, en la que el patrimonio histórico del Monasterio de Uclés y la música se fundieron en un entorno de excepción.

Concierto Raphael en Uclés.

Con esta actuación concluye el ciclo de grandes conciertos celebrado este año en el Patio Barroco, que también contó con la actuación de Pablo López. Dos artistas de primer nivel que han elegido Uclés para ofrecer conciertos en un formato más íntimo y cercano, reforzando la identidad de un festival que continúa consolidándose entre las principales citas culturales del verano.

Propuesta para el talento emergente

Sin embargo, Uclés Música 2026 aún no ha dicho su última palabra. Durante el mes de agosto regresará UCLés MÚSICA Emergentes, la propuesta dedicada al talento emergente y a las músicas de raíz, que tendrá como escenario las históricas Caballerizas del Monasterio.

El programa comenzará el 14 de agosto con Antonio Cortés y Manuel Herrera Hijo, continuará el día 15 con Manuel Moreno y el 16 con Marisa Valle Roso. Posteriormente, el proyecto internacional Ethno Spain dará paso al concierto de clausura, protagonizado por Karmento el próximo 20 de agosto.

Las entradas para todos los conciertos y el abono completo del festival pueden adquirirse a través de la página web del Monasterio de Uclés, la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés y en la taquilla del propio Monasterio.