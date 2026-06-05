Premios Nacionales Isabel de Farnesio de Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Premios Nacionales Isabel de Farnesio de Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Cultura

Fernando Núñez Rebolo recibe el Premio Isabel de Farnesio por su contribución a la cultura y al desarrollo territorial

El reconocimiento pone en valor la labor impulsada desde la Fundación Fernando Núñez y el Monasterio de Uclés como referentes culturales y patrimoniales de Castilla-La Mancha.

Más información: El rey Felipe VI recibe a la Fundación Fernando Núñez, dedicada a poner en valor el Monasterio de Uclés

E. E. CLM
Publicada
Actualizada

Fernando Núñez Rebolo, presidente de Grupo Ibérica, recibió este jueves uno de los Premios Nacionales Isabel de Farnesio de Diplomacia y Relaciones Internacionales, un reconocimiento que distingue su contribución al desarrollo cultural y social desde el ámbito de la empresa y la sociedad civil.

El galardón fue entregado en el Auditorio Municipal de Mota del Cuervo durante una ceremonia que reunió a representantes institucionales, culturales y empresariales de distintos puntos del país.

Los Premios Isabel de Farnesio, presentados oficialmente en el Congreso de los Diputados y elSenado, reconocen a personas y entidades que contribuyen a fortalecer la proyección de España desde ámbitos como la diplomacia, la cultura, la empresa o la acción social, poniendo en valor iniciativas con capacidad de generar impacto y cohesión territorial.

En el caso de Fernando Núñez Rebolo, el jurado ha querido reconocer una trayectoria vinculada al impulso de proyectos que combinan desarrollo económico, conservación del patrimonio, dinamización cultural y generación de oportunidades en el entorno rural.

El reconocimiento pone especialmente en valor la labor desarrollada desde la Fundación Fernando Núñez y el proyecto cultural del Monasterio de Uclés, convertido en los últimos años en uno de los principales referentes culturales de Castilla-La Mancha.

Premios Nacionales Isabel de Farnesio de Diplomacia y Relaciones Internacionales.

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Gracias a una programación estable que integra patrimonio, música, arte, pensamiento y turismo cultural, el Monasterio ha logrado posicionarse como un motor de desarrollo territorial capaz de atraer miles de visitantes y proyectar la riqueza histórica y cultural de la región a nivel nacional e internacional.

Iniciativas como Lux in Tenebris, Uclés Música o la recuperación y puesta en valor de espacios históricos del monasterio han contribuido a consolidar este enclave como un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de transformación económica y social para el territorio.

Este reconocimiento refuerza la importancia de impulsar proyectos que conecten patrimonio, cultura y desarrollo, generando oportunidades en el medio rural y contribuyendo a la proyección de Castilla-La Mancha como destino cultural de referencia.