"Supervivencias de una Jefaza", un divertido manual para "directivas reales, sin filtros y con dos tacones"

María de la Peña, Vicky Larraz y Esther Ruiz Moya, de izquierda a derecha, durante la presentación.

La FNAC de Callao, en Madrid, acogió el jueves 7 de mayo la presentación del libro Supervivencias de una Jefaza. Manual de liderazgo para directivas reales, sin filtros y con dos tacones, obra escrita por Esther Ruiz Moya y María de la Peña, en un acto con aforo completo.

La periodista Esther Ruiz, madrileña de nacimiento y vecina de Albacete desde hace dos décadas, regresó así a la capital para dar a conocer una obra centrada en el liderazgo femenino y en las experiencias de mujeres en entornos profesionales exigentes.

La presentación estuvo conducida por la artista Vicky Larraz y reunió a distintas voces del ámbito empresarial y de la comunicación, que participaron en un coloquio en torno a los retos del liderazgo, el síndrome de la impostora y la presencia de referentes femeninos en puestos de responsabilidad.

Alicia Stiletto no pide permiso

El libro, construido en torno al personaje de Alicia Stiletto, plantea una visión irónica y directa del entorno corporativo, combinando experiencias reales con un enfoque divulgativo sobre la gestión del liderazgo.

Portada del libro.

A través de Alicia, Esther Ruiz Moya y María de la Peña construyen un alter ego poderoso, divertida, irónica y "absolutamente reconocible para cualquier mujer que haya tenido que abrirse camino en una sala de juntas".

"Alicia no pide permiso, no se disculpa por ocupar espacio y sabe que el poder no está reñido con los tacones ni con la autenticidad", puede leerse en la nota de prensa remitida por las autoras.

El acto registró una notable afluencia de público y convirtió la sala de Callao en uno de los puntos destacados de la agenda cultural y literaria de la jornada en Madrid.