Almudena Morales relata la lucha vital de las mujeres de un remoto valle de Pakistán en 'Las ocho de Hushe'

La Facultad de Comunicación que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene en Cuenca ha culminado los actos programados por el Día Internacional de la Libertad de Prensa con el estreno de 'Las ocho de Hushe', un documental dirigido por la periodista castellanomanchega, Almudena Morales.

En esta cinta, la directora retrata la historia de ocho mujeres del valle de Hushe en Pakistán que, por primera vez, adquieren formación profesional como guías de montaña, con conocimientos añadidos en materia de rescate y salvamento.

‘Las ocho de Hushe’ da a conocer un proyecto impulsado por la Fundación Sarabastall y por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por las que varios formadores -la inmensa mayoría bomberos- forman a hombres y mujeres como guías de montaña en este valle del norte de Pakistán, uno de los recorridos montañosos más espectaculares del planeta.

El proyecto ofrece formación mixta y con certificación profesional, algo que "representa un importantísimo ejercicio de empoderamiento de mujeres ancladas a una estructura patriarcal machista, limitadas a relacionarse en espacios con hombres y orientadas al matrimonio forzoso a edades tempranas para dedicar su vida al hogar y al cuidado de sus hijos e hijas", reivindican desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este año, por primera vez, ocho mujeres van a poder iniciar una vida alternativa.

Este estreno ha contado con la presencia de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, quien ha visto en la proyección "una buena y bonita metáfora de cómo estas mujeres han conseguido subir esa montaña"

"Las mujeres podemos llegar hasta donde queramos y podemos romper todos los techos para construirnos un futuro mejor. Es importante aplicar la perspectiva de género a la cooperación internacional", ha subrayado.

Manifiesto

Antes de esta proyección, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cuenca, Mari Carmen Linuesa ha leído un manifiesto en el que ha reiterado el compromiso del periodismo como pilar fundamental de la democracia y ha hecho un llamamiento para acabar con la crispación generada por la polarización política.

Linuesa también ha recordado la necesidad de combatir la desinformación, evitando compartir bulos o información no contrastada y alejándose de las trincheras políticas o de las dinámicas de provocación de agitadores que, disfrazados de periodistas, buscan el enfrentamiento.

Lectura del manifiesto.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Comunicación han nombrado a los 54 periodistas asesinados desde el 3 de mayo del pasado año hasta la actualidad.



La decana , Belén Galletero, ha señalado la importancia de reivindicar un ejercicio de la profesión en libertad: “Es una forma de transmitir a futuros periodistas lo difíciles que son a veces las condiciones de practicar un periodismo comprometido”.



La Facultad de Comunicación ha completado la conmemoración de este derecho fundamental con la inauguración de la exposición ‘Campus fugit. Vidas y espacios en la universidad’. Se trata de una muestra integrada por fotografías de las estudiantes Aurora Herrero, Luján Carralero, Toni Villegas y Raquel Villar tras la propuesta de los profesores Nieves Limón, Álvaro Minguito y José Alberto Valenciano.