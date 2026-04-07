La Semana de la Música Religiosa de Cuenca se consolida un año más como "referente de la música sacra en Europa"

El director de la Semana de la Música Religiosa (SMR) de Cuenca, Andoni Sierra, ha celebrado el éxito de la 63ª edición, destacando la propuesta y la aprobación general de la programación desplegada entre el 21 de marzo y el 4 de abril.

La programación, articulada en torno a 'Pax' como eje temático, ha proyectado una amplia y transversal lectura del concepto de paz, que va de lo individual a lo universal, "transitando por diversos espacios de religiosidad, espiritualidad, ética y estética y configurando un discurso que refuerza la imagen del festival como espacio de reflexión y escucha más allá del mero proyecto musical", ha señalado Sierra, según ha trasladado la organización del festival por nota de prensa.

La edición ha presentado además un cuidado equilibrio entre la presencia de formaciones internacionales de altísimo prestigio y formaciones nacionales extraordinarias lo que refuerza la apuesta por la dimensión internacional del festival y su decidida apuesta por el talento nacional y conquense.

El compromiso con la nueva creación y con la recuperación del patrimonio musical se ha concretado en tres estrenos de obras contemporáneas y en dos recuperaciones, una de ellas de dimensión internacional en colaboración con la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, que han colocado a Cuenca en el centro de la atención musicológica internacional.

En definitiva, Sierra ha concluido que se ha tratado de una edición "variada, coherente, madura, con un marcado perfil femenino y culturalmente relevante, que ha sabido combinar la excelencia musical con un mensaje contemporáneo absolutamente necesario y que hace que el festival no solo mantenga su prestigio, sino que refuerce su papel como referente europeo de la música sacra, consolidándose como un espacio donde convergen arte, espiritualidad y belleza musical".