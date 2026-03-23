Toledo calienta motores para la Semana Santa con las melodías de 'La Muela', banda de Corral de Almaguer

Toledo calienta motores para la Semana Santa con la las melodías de 'La Muela', banda de Corral de Almaguer

El II Certamen de Bandas de Música en la Semana Santa de Toledo, organizado por la Diputación de Toledo, ha celebrado este sábado un nuevo concierto en la Iglesia de los Jesuitas de la capital regional, con la actuación de la Agrupación Musical “La Muela” de Corral de Almaguer, que ha cosechado un gran éxito ante el numeroso público asistente.

El recital ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, el vicepresidente, Joaquín Romera, la alcaldesa de Corral de Almaguer y diputada provincial, Manuela Lominchar, el diputado de Cultura, Tomás Arribas, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, que han querido acompañar a la formación musical en esta cita, destacando la excelente acogida que está teniendo esta segunda edición del ciclo y el alto nivel de las bandas participantes.

Cedillo valoraba muy positivamente la respuesta del público, subrayando que “este certamen vuelve a demostrar el enorme talento de nuestras agrupaciones musicales y la importancia de seguir apoyando iniciativas que ponen en valor nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural”.

La Agrupación Musical “La Muela” ofreció un programa de marchas procesionales que supo transmitir la solemnidad y el recogimiento propios de la Semana Santa, poniendo de manifiesto su calidad interpretativa y su arraigo dentro de la tradición musical de la provincia.Acompañando a la Agrupación Musical participaba también el Coro de Cantores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es uno de los elementos más originales de la Semana Santa de Corral de Almaguer.

Sus integrantes interpretan 66 coplas únicas en España, que narran los hechos del primer viacrucis y que datan de los siglos XVI o XVII, con influencias mozárabes en la música.

Acompañados por tambor y bocina, los cantores han transmitido estas coplas de forma oral y en secreto, lo que aumenta su singularidad.

Además, es la primera vez que el coro, junto con los instrumentos, sale fuera del pueblo, ya que tradicionalmente solo participaba en su propia procesión.

El concierto de este sábado ha continuado consolidando el éxito de este ciclo impulsado por la institución provincial, que en su segunda edición, como ya ocurriera el pasado año, está logrando una gran respuesta en todos los recitales celebrados hasta el momento, con una destacada afluencia de público en cada una de las citas.

Final en el Valle

El ciclo de conciertos concluirá el próximo 28 de marzo, a las 13:00 horas, en la Ermita de la Virgen del Valle, con la actuación de la Banda de Música de Villaseca de la Sagra, en el marco de los actos conmemorativos del 400 aniversario de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle de Toledo.

Todos los conciertos son gratuitos hasta completar aforo, dentro de una iniciativa con la que la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la cultura, el apoyo a las bandas de música de la provincia y la promoción de la Semana Santa toledana, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.