Sonseca reivindica la tauromaquia como motor económico con miles de empleos vinculados al bravo

Autoridades, miembros de la peña ACATS, Eduardo de la Rosa y el ganadero de La Olivilla José Manuel Galán.

Las II Jornadas Taurinas de Sonseca han concluido este fin de semana con un coloquio dedicado a las ganaderías de lidia de la provincia de Toledo, en un acto que ha puesto el foco en la defensa del campo y de la tradición ganadera como elementos clave para el desarrollo de las zonas rurales.

El encuentro, organizado por la Asociación Cultural Aficionados Taurinos de Sonseca y Comarca y celebrado en el Centro Cultural "Villa María" de Sonseca, ha contado con la participación del autor del libro Bravo Toledano, Eduardo de la Rosa, y del ganadero José Manuel Galán, de la ganadería La Olivilla.

Durante el coloquio, ambos realizaron un repaso por las ganaderías de lidia existentes en la provincia, con especial atención a la tradición ganadera de los Montes de Toledo. Asimismo, destacaron el impacto económico del sector, señalando que la actividad vinculada al toro de lidia y a la tauromaquia puede generar alrededor de 12.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

El presidente ACATS, Tito Fernández; la alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín de Pablo y el autor Bravo Toledano, Eduardo Sánchez de la Rosa.

En este contexto, Eduardo de la Rosa defendió la importancia del sector para el medio rural y afirmó que "allí donde se lidia un toro, también se revitaliza un municipio, se dinamiza su economía, se protege su entorno natural y se preserva una forma de sentir que nos es propia de todos los toledanos".

El acto contó con una notable presencia de aficionados taurinos que llenaron el salón de actos del Centro Cultural "Villa María".

Entre los asistentes se encontraban Luis Miguel Pérez, hijo del histórico mayoral de la ganadería de Alejandro García, Luciano Pérez Laso, así como Ángel López, último mayoral de la vacada toledana de Castillo de Higares.

Autoridades

También acudieron diversas autoridades locales y provinciales, entre ellas la alcaldesa de Sonseca, María Victoria Martín de Pablo; el senador Miguel Ángel de la Rosa; el alcalde de Ajofrín, José Joaquín González; el alcalde de Chueca, Antonio Arco de Mora; y la alcaldesa de Almonacid de Toledo, María Almudena González.

Al término del acto, el presidente de la Asociación Cultural Aficionados Taurinos de Sonseca y Comarca, Tito Fernández, agradeció la participación de los aficionados que han llenado el salón de actos durante los tres días de actividades, destacando el respaldo recibido por estas jornadas dedicadas a la promoción cultural de la tauromaquia.