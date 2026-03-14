De Sara Montiel a Santa Teresa de Jesús: así ensalzará Castilla-La Mancha el legado de sus mujeres más influyentes

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha va a reconocer el legado de 24 mujeres que, como la actriz y cantante Sara Montiel o la religiosa absceta Santa Teresa de Jesús, en algún momento de la historia se han erigido como referentes en nuestra tierra.

La consejera Sara Simón ha avanzado que su departamento llevará a cabo este objetivo a través de una exposición itinerante que llevará por nombre ‘Legado femenino de Castilla-La Mancha’ y que estará inspirada en nombres que recoge la Enciclopedia de Mujeres Oliva Sabuco, promovida por el Instituto de la Mujer.

“Hay muchas mujeres que con carreras brillantes y logros indiscutibles son invisibles porque no se nos ha hablado de ellas, porque nunca tuvieron el éxito y el reconocimiento social que merecían. Esta ausencia de referentes femeninos es el origen de muchos roles y estereotipos de género del presente, con los que tenemos que acabar”, ha asegurado la consejera en una nota de prensa.

Tal y como ha avanzado Simón, la exposición permitirá conocer las vidas y logros de mujeres históricas y contemporáneas como la de la farmacéutica, Isabel Torres; la empresaria de las telecomunicaciones, Isabel González-Alegre Fanjul; la actriz, María Ysbert; la escritora y traductora, Notburga de Haro o la bibliotecaria, Luisa Cuesta.

Simón ha realizado este anuncio en su visita a la exposición ‘Mujeres Leyendo’, del Instituto de la Mujer, en el municipio de Cabanillas del Campo, dentro de las actividades convocadas en torno al Día Internacional de las Mujeres. Se trata de una muestra pictórica con reproducciones de obras que muestran a distintas mujeres leyendo, con el objetivo de promover la igualdad a través de la lectura.

La consejera ha visitado esta exposición junto al primer teniente de alcalde de Cabanillas del Campo, Luis Blanco; de la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García y la delegada de Igualdad, Laura Gil, entre otras autoridades.