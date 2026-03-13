El diestro Ginés Marín inaugura por la puerta grande las II Jornadas Taurinas de Sonseca (Toledo)

La localidad toledana de Sonseca ha inaugurado este jueves las II Jornadas Taurinas con un acto que ha llenado el Centro Cultural Villa María y que ha tenido como protagonista al matador de toros Ginés Marín, homenajeado por sus diez años de alternativa.

El encuentro, organizado por la Asociación Cultural de Aficionados Taurinos de Sonseca y Comarca, ha reunido a numerosos aficionados procedentes tanto de la propia localidad como de otros municipios de los Montes de Toledo, entre ellos Mora, Los Yébenes, Orgaz, Cuerva o Menasalbas.

Bajo el título "De la Escuela Taurina de Badajoz a las grandes ferias", el coloquio ha repasado la trayectoria de Marín, que en 2026 celebra el décimo aniversario de su alternativa.

En el acto también ha participado su maestro y profesor en la Escuela Taurina del Patronato de la Diputación de Badajoz, Luis Reina, con quien el torero ha recordado distintas etapas de su carrera y numerosas anécdotas de sus inicios en el mundo del toro.

Durante la conversación, ambos han subrayado, además, la importancia de dar oportunidades a los toreros jóvenes para garantizar el relevo generacional y el futuro de la tauromaquia.

Un referente taurino

La asociación organizadora ha vuelto a demostrar su capacidad de convocatoria con un lleno en el recinto cultural, consolidando estas jornadas como un punto de encuentro para los aficionados taurinos de la comarca de los Montes de Toledo.

Las II Jornadas Taurinas de Sonseca continuarán en los próximos días con nuevas actividades.

Este viernes se celebrará la conferencia "El cartel taurino como documento histórico", a cargo de Ángel Sonseca Rojas.

El sábado será el turno del coloquio "La importancia de la ganadería brava en los Montes de Toledo", con la participación de Eduardo de la Rosa, José Manuel Galán y Víctor Guijarro.

Todos los encuentros se celebrarán a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural Villa María de Sonseca.