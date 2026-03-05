El Toledo judío, protagonista de una interesante jornada cultural en el Real Casino de Madrid

El Real Casino de Madrid albergó este martes una interesante tertulia sobre la relación de la ciudad de Toledo y los judíos. Una conferencia titulada 'La Judería Toledana: cosmovisiones inéditas', enmarcada en el Debate 'Juan Sebastián Elcano', Países, Viajes, Culturas y Vivencias.

La intervención previa la mesa corrió a cargo del escritor toledano de origen judío José Ignacio Carmona Sánchez, distinguido con la Medalla de las Cuatro Sinagogas otorgada por el Consejo Sefardí de Jerusalén. Se trata de una voz reconocida por su participación en importantes foros internacionales sobre cultura hispanojudía en países como Suiza, México, Estados Unidos e Israel.

El encuentro consistió en explorar la influencia judía en la cultura hispana y los últimos descubrimientos en la antigua judería. Una charla de una hora seguida de una mesa de trabajo y diálogo académico, en la que se abordaron aspectos inéditos sobre la judería toledana. Entre los temas tratados, destacaron el impacto de la ética judía en la Escuela de Salamanca, la influencia de la cábala en la Sinagoga del Tránsito y en la poesía hebraica, así como el papel de los sefardíes como precursores de la globalización.

Jornada cultural en el Real Casino de Madrid.

También se presentaron novedades sobre el hallazgo de una posible mikve o baño ritual judío en la calle Trinidad, actualmente en proceso de certificación, y sobre la rehabilitación integral de una vivienda hebrea en la calle de las Bulas, estudio dirigido por el medievalista Jean Pasini.

Uno de los economistas académicos más destacados felicitó al ponente por rescatar la relevancia de textos escritos en español por la comunidad amstoledana de Ámsterdam, considerados esenciales en los orígenes del pensamiento económico moderno.

Asimismo, el embajador Antonio Núñez y García-Sauco, que prepara un ciclo de conferencias con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca, elogió la tesis de Carmona sobre la influencia de la cosmovisión judía en el desarrollo de las ideas salmantinas.

Entre otros, a la mesa acudieron los senadores por Toledo Miguel Ángel de la Rosa e Israel Pérez, miembros del Instituto Elcano, la Academia de la Diplomacia, catedráticos especializados en cultura hebrea y destacadas personalidades del ámbito empresarial y académico, como la CEO de la Fundación Hispano Judía, Mónica Rubio.