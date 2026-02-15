Teatro, talleres y catas en el Castillo de Orgaz (Toledo): reserva gratis desde este lunes... pero hay que ser rápido

El exitoso programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias", organizado por la Diputación de Toledo, regresa este mes de febrero con un planazo gratuito en el Castillo de Orgaz pensado tanto para adultos como para familias con niños. La cita será el sábado 21 de febrero y contará con dos pases diferenciados.

El de la mañana, con aforo para 60 personas y dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, incluirá la visita teatralizada “El entierro del Señor de Orgaz. Un cuadro de pleitos”, a cargo de la Asociación "Orgaz y mucho más". La experiencia concluirá con una cata de cervezas artesanas con maridaje ofrecida por la cervecera El Bola, de Villaluenga de la Sagra.

Por la tarde será el turno de los más pequeños y sus familias. Con un máximo de 50 participantes, podrán disfrutar del espectáculo teatralizado "El Castillo Encantado", también a cargo de "Orgaz y mucho más". Después llegará un taller artesanal de elaboración de quesos y una cata de diferentes variedades de la quesería Cerrukos de Kanama, de Los Navalucillos.

Reservas desde este lunes

Las reservas se podrán realizar desde este lunes 16 de febrero a las 9.00 horas. Y conviene estar muy atentos: el éxito del programa en 2025, con más de 300.000 solicitudes registradas, hace que las plazas vuelen en cuestión de minutos. Será a través del formulario disponible en la web www.turismoprovinciatoledo.es, que se activará a partir de las 9.00 horas.

Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

La confirmación de las personas seleccionadas se realizará por vía telefónica los días 18 y 19 de febrero, cuando también se indicará el punto de encuentro para el inicio de la actividad.

No se puede repetir

Desde la Diputación recuerdan que quienes ya participaron en la experiencia del Castillo de Consuegra no podrán tomar parte en el resto de actividades del programa durante 2026.

La apertura de inscripciones para los próximos castillos se anunciará en las webs oficiales de Turismo Provincia de Toledo y Diputación de Toledo.

El rotundo éxito de la edición anterior ha consolidado una fórmula que combina patrimonio, artes escénicas y gastronomía en entornos monumentales, implicando además a asociaciones culturales y productores locales.