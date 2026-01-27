Quintanar de la Orden celebrará el 6 y 7 de febrero con protagonismo toledano sus IV Jornadas Taurinas 2026

Quintanar de la Orden (Toledo) celebrará los próximos viernes 6 y sábado 7 de febrero sus IV Jornadas Culturales Taurinas, organizadas por la Peña Taurina La Encina, con ganaderías y toreros de la provincia toledana como ejes principales del programa.

Las jornadas arrancarán el viernes 6 de febrero con la ponencia y presentación del libro "Bravo Toledano. Historia de las Ganaderías de la provincia de Toledo". En el acto participarán su autor, Eduardo de la Rosa, y el ganadero Fernando Guzmán Arroyo, representante de la familia ganadera toledana de Carmen y Mariano Arroyo.

La segunda jornada, prevista para el sábado 7 de febrero, se centrará en un homenaje a los toreros de la provincia de Toledo. Está prevista la presencia de Eugenio de Mora, matador de toros natural de Mora de Toledo; Jorge Molina, matador de toros natural de Torrijos; y el novillero sin picadores Héctor Recuero, natural de Villanueva de Alcardete.

Todos los coloquios se celebrarán a las 20:00 horas en el Centro Cívico Príncipe de Asturias, en la Sala La Encina, situada en la calle Ramón y Cajal de Quintanar de la Orden.

Con estas jornadas, la Peña Taurina La Encina da inicio al calendario de eventos taurinos culturales programados para 2026.

El ciclo culminará el sábado 28 de febrero con un festival taurino organizado con motivo de la reconstrucción de la plaza de toros de la localidad toledana.