Las entradas para 'Primada', la gran exposición que aspira a marcar una época en Toledo, cuestan entre 6 y 12 euros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este sábado en Fitur 2026 'Primada', la gran exposición que entre el 25 de mayo y el 14 de octubre de 2026 conmemorará los 800 años de la Catedral de Toledo. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha sido la responsable de adentrar a los visitantes en esta muestra que busca "descubrir y redescubrir" esta joya arquitectónica.

Las entradas podrán adquirirse, desde el lunes 26 de enero, a través de la web oficial del evento. Según consta en Primada2026.es, la entrada general tendrá un precio de 12 euros y hay bonificaciones para distintos colectivos.

Será gratuita para menores de ocho años, personas con discapacidad de más del 64 %, sacerdotes y miembros de vida consagrada.

Los niños de ocho hasta 14 años pagarán seis euros y el ticket costará ocho euros para estudiantes de 14 a 18 años, titulares del Carnet Joven, mayores de 65 años, personas con discapacidad de hasta el 64 % y familias numerosas

Además, de lunes a viernes, se ofrecen visitas guiadas para un máximo de 20 personas por 175 euros.

Exposición "con mucho rigor"

Padilla ha recordado que esta muestra ha sido un empeño del presidente regional, Emiliano García-Page, quien tuvo claro desde el primer momento que había que celebrar los 800 años de la construcción de la catedral con una "exposición con mucho rigor, con mucho respeto a nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura".

En palabras de la consejera, "el que venga va a poder hacer un viaje por ocho siglos de historia, de arte, a través de más de 350 obras de arte, piezas de los principales y de muy importantes artistas reconocidos a nivel internacional". Entre ellos destacan El Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini o Luca Giordano.

Además, ha destacado que llegarán piezas desde muchísimos ámbitos, "algunas que se van a exponer por primera vez, son de la propia catedral, y otras van a venir de otros museos o de otros templos a enriquecer esta exposición".

Padilla ha recordado que "desde el lunes se podrá reservar el billete a ese viaje por los 800 años de la Catedral de Toledo y al final de nuestra historia y parte de nuestra identidad". Y ha invitado a todos a visitar la exposición y la ciudad "para que vengan a Toledo, vengan a visitar 'Primada', vengan a visitar Castilla-La Mancha porque estamos deseando recibirles con los brazos abiertos".

'Primada' forma parte de un programa más amplio del VIII Centenario, presentado este jueves en el estand de Turespaña en Fitur. La conmemoración incluye exposiciones, conciertos, ciclos musicales, encuentros culturales y científicos, celebraciones devocionales y actuaciones de conservación del patrimonio histórico-artístico.

El deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez, destacó la vocación universal del evento, que busca mostrar la Catedral como un "espacio vivo, abierto y acogedor" y proyectar la historia y el patrimonio de Toledo a nivel internacional.

Todo el programa ha sido declarado de Excepcional Interés Público, por su relevancia patrimonial y espiritual.