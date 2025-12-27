Toledo vuelve a emocionarse con el tradicional villancico de Candela y Son, grabado en el Convento de Santa Clara

Los componentes de Candela y Son durante la grabación del villancico de 2025.

Candela y Son vuelve a poner banda sonora a la Navidad en Toledo con la publicación de su villancico, una cita que se ha convertido ya en una tradición que repite cada año este conjunto formado por amigos que comparten su pasión por la música.

En esta ocasión, el villancico ha sido grabado en el toledano Convento de Santa Clara. "Hemos querido hacerlo allí para dar a conocer un espacio que miman y protegen desde la Asociación de Amigos de los Conventos, que nos han dado todo tipo de facilidades", han explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde el grupo.

En esta ocasión, la pieza musical es una adaptación de "Noche de Paz", trabajada durante un mes de ensayos. "Bajo la dirección de Javier Alguacil, hemos adaptado a cuerda, voz y flauta travesera la versión de Ainhoa Arteta", han detallado. Detrás del proyecto hay una idea clara: unir música, patrimonio y emoción.

La grabación se ha realizado en dos tiempos y espacios distintos del convento. Por un lado, el canto se ha registrado en el coro de la iglesia. Posteriormente, todo el material se ha fusionado en el escenario que aparece en el vídeo, situado en una de las naves del templo. "Hemos querido poner al Niño Jesús como protagonista".

Componente humano

El proyecto tiene, además, un marcado componente humano. En la grabación ha participado Daniel, el nieto de uno de los componentes de Candela y Son, que interpreta la flauta travesera junto a un grupo formado por unas 30 personas.

Asimismo, el villancico está dedicado a Pelayo, hijo de uno de los miembros del grupo, que iba a participar tocando el xilófono. "Su enfermedad le hizo pasar unos días complicados y no pudo acompañarnos", lamentan desde Candela y Son.

Pelayo padece distrofia muscular de Duchenne, una circunstancia que ha convertido esta edición en la más emotiva hasta la fecha para el grupo, que se considera una gran "familia".

Vídeo viral

La producción audiovisual ha corrido este año a cargo del equipo de Labuitre, y el resultado ha superado las expectativas iniciales del conjunto. Se trata, aseguran, de uno de los vídeos más viralizados de Toledo en estas Navidades.

Candela y Son se define en redes sociales como un grupo musical de Toledo formado por amigos que disfrutan haciendo música y compartiéndola con el público. Una filosofía que vuelve a quedar reflejada en un villancico que combina tradición, compromiso con el patrimonio y emoción.