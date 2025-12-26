Uclés ofrece una Navidad tan diferente como sorprendente: luz, patrimonio, sostenibilidad y chocolate para todos

El árbol de luz que ilumina la Navidad en el patio del Monasterio de Uclés (Cuenca).

La luz de la Navidad se enciende al caer la tarde y el Monasterio de Uclés cambia de ritmo. Desde el pasado 19 de diciembre, el conjunto monumental vive unas pascuas distintas, pausadas y alejadas del consumismo, que ya se traducen en cifras: la propuesta de Navidad Sostenible recibe en estas fechas un 40 % más de visitantes que el año pasado.

Todo sucede en un enclave único. Desde lo alto del cerro que domina el pequeño pueblo conquense de Uclés, con poco más de 200 habitantes y a menos de 90 minutos en coche desde Madrid, el conjunto monumental conocido como "El Escorial de la Mancha" resume siglos de historia.

Antigua fortaleza islámica, sede de la Orden de Santiago desde 1174 y monasterio iniciado en 1529, el edificio reúne estilos plateresco, herreriano y churrigueresco en más de un kilómetro cuadrado de patrimonio.

En ese escenario, la Navidad adquiere una dimensión especial. El protagonista visual es un gran árbol de luz instalado en el Patio Barroco, una iluminación concebida como un "faro" cultural que guía al visitante por una atmósfera diferente, serena y contemporánea, sin perder el peso histórico del lugar.

Solo han pasado unos días desde su encendido, el 19 de diciembre, y el aumento de público confirma el interés que despierta esta experiencia.

Paseo físico y virtual

Quienes acceden a la Visita Especial Navideña recorren el Monasterio de una forma distinta. El itinerario combina el paseo físico con un recorrido virtual pensado tanto para adultos como para niños, gracias a una experiencia de realidad virtual de nueva generación.

A ello se suma el arte, con la exposición de cuadros de la colección privada del Monasterio, y las proyecciones de luz y música sobre belenes elaborados por jóvenes de la Universidad de Bellas Artes de Cuenca.

Chocolate para todos

La visita tiene una tarifa general de 12 euros e incluye una invitación de chocolate caliente para todos los asistentes. Los niños de seis a 12 años cuentan con entrada reducida de seis euros y los de cinco años o menos acceden de forma gratuita.

Quienes prefieren no realizar la visita completa pueden entrar al Patio Barroco con un pase especial de tres euros, que también incluye el chocolate.

Los pases se organizan cada hora y se mantienen hasta el 6 de enero, con aforo limitado. Por este motivo, desde la organización se recomienda reservar previamente, tanto a través de la web oficial del Monasterio como en la taquilla.

Sostenibilidad

La sostenibilidad vertebra toda la propuesta y se traduce también en un gesto solidario. Bajo el árbol, se invita a los niños de la comarca a traer juguetes con los que fueron felices para que lleguen a otros niños.

La Fundación Fernando Núñez impulsa esta acción junto a la Asociación Comparte y Recicla y la Fundación Crecer Jugando, a la que se donarán los juguetes recogidos. También colaboran en esta campaña El Corte Inglés, Hipercor, Mail Boxes y Seur.

En 2024, Comparte y Recicla recogió 137.000 kilos de juguetes, distribuidos entre 92 entidades, ONG y asociaciones hospitalarias, alcanzando a más de 24.000 niños.

Taller de juguetes

La Navidad Sostenible incluye además una propuesta creativa. El domingo 4 de enero se celebrará un taller en las aulas del Monasterio para niños que quieran convertirse en creadores de juguetes, con inscripción previa a través de la web.

Desde la Fundación Fernando Núñez y la asociación Amigos del Monasterio, el objetivo es claro: que Uclés actúe como un faro cultural para la comarca.

La Navidad Sostenible pone el broche a un año marcado por propuestas como Uclés Lux en primavera, con música mística, y Uclés es Música en verano, con conciertos en el patio y las caballerizas.