El escritor de novela histórica Juan Eslava recibe el premio 'Toledo, Luz de Europa': "Merece este galardón más que nadie"

El escritor Juan Eslava Galán ha sido reconocido con el primer premio 'Toledo, Luz de Europa' por su "reconocido prestigio y profundo conocimiento de la historia toledana". El autor ha transmitido su "alegría y orgullo" por recoger el galardón y ha reconocido que a los 16 años vino por primera vez a Toledo y se enamoró de la ciudad.

"Desde entonces, he traído a tanta gente para enseñarla, que me siento un toledano más. A mi juicio, hay cuatro ciudades en el mundo generadoras de cultura y de civilización: Jerusalén, Constantinopla, Roma y Toledo. Cada una con alguna época en que ha destacado especialmente. Y de esas cuatro, Toledo ha destacado siempre", ha indicado.

Eslava ha señalado que hay "varios" Toledo: "El romano, el visigodo, el judío, el musulmán, el mozárabe, el cristiano, el imperial…"

Y ha hecho referencia al ingeniero Juanelo Turriano y al primer robot que fue el Hombre de Palo y que de algún modo "simboliza la proyección universal de Toledo".

Compromiso con la verdad

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha elogiado el compromiso con la "verdad histórica" de Eslava Galán, además de su "capacidad para desmontar mitos y su talento para recuperar la dimensión humana de los acontecimientos".

"Eslava Galán ha dedicado su vida a que nos conozcamos mejor, por eso merece este premio más que nadie y Toledo le rinde homenaje y le abre siempre sus puertas", ha expresado.

Velázquez ha vinculado el espíritu humanista del premiado con la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un proyecto "que recoge todos los 'Toledos' que fuimos y que queremos proyectar hacia el futuro".

"La ciudad aspira a recuperar su papel como centro de conocimiento, intercambio y sabiduría. Queremos que Toledo vuelva a ser luz de Europa, como ya lo fue, y queremos hacerlo de la mano de grandes autores y de toda su ciudadanía. Es un proyecto que consolida a la capital regional como referente histórico, literario y patrimonial", ha asegurado.

Por último, ha agradecido la respuesta del público toledano que ha llenado cada escenario en la celebración del Ciclo de Novela Histórica 'Toledo Luz de Europa'. "Las conferencias han abordado temáticas muy distintas, pero todas encuentran su lugar natural en Toledo. Por eso no existe mejor lema que el de contar la historia donde ocurrió la historia y esto es lo que hace verdaderamente particular este ciclo", ha sentenciado.