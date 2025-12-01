Del campo a la galería: Castilla-La Mancha impulsa la creatividad de una veintena de jóvenes artistas con Alumbra

Varios de los jóvenes creadores que participaron en la convivencia de Alcaraz.

El entorno rural se convierte en fuente de inspiración para proyectos colectivos e individuales que recorren museos y espacios culturales de la región.

En septiembre de 2024, hace poco más de un año, 19 jóvenes creadores y creadoras de entre 20 y 35 años arrancaron su participación en la primera edición de Alumbra Rural, un programa destinado a fomentar la innovación artística y la sostenibilidad en entornos rurales.

La residencia tuvo lugar en la casa-palacio de Atalaya, una de las más imponentes de la localidad albaceteña y serrana de Alcaraz. Un edificio de finales del siglo XIX con 1.600 metros cuadrados, equipado con habitaciones, salas de trabajo, comedor y espacios exteriores.

Durante 12 días, las personas participantes combinaron talleres de artesanía tradicional —mimbre, telares, arcilla— con actividades de creación artística, charlas formativas y recorridos por el territorio. Realizaron rutas de senderismo, ciclismo y visitas a enclaves como el nacimiento del río Mundo, la microrreserva de La Molata, la Vía Verde o el Santuario de Cortes.

Alumbra Rural buscó generar un espacio de experimentación y aprendizaje, conectando a los y las artistas con el territorio y con sus gentes. Como puede leerse en la página web del programa, participantes han compartido impresiones sobre aquella convivencia que ha fructificado en interesantes proyectos artísticos.

"El sol poniente desde lo alto de Alcaraz nos envolvía: el almagre, el campo seco, el sol. Construimos nuestra relación con el pueblo, con nosotros, con el paisaje", rememora Amanda Peña. Vera Garcés describe su paso por la residencia como "un remolino de emociones y sensaciones". Y Zhenxiang Zhao destaca la experiencia de trabajar con materiales orgánicos: "El mimbre, la tierra roja, las semillas compartidas que llevamos a casa…".

El programa, impulsado por las compañías Navel y Somos Vértice, financiado con fondos Next Generation a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las ayudas para la innovación y modernización gestionadas por el Ministerio de Cultura, se ha desarrollado en varias fases: convocatoria y selección, residencia, producción de proyectos, mentorías y exhibiciones.

Varios de los proyectos de los y las artistas participantes se presentan actualmente en distintos espacios culturales de Castilla-La Mancha, además de la exposición colectiva Alumbra, que puede visitarse hasta el 10 de enero de 2026 en el Museo Provincial de Albacete.

'¡Qué alegría verte! Juventud y creación contemporánea en el medio rural' reúne el trabajo de todos y todas las participantes de la primera edición de Alumbra Rural. No solo alude al reencuentro de los artistas del programa tras un año de trabajo compartido, sino que también simbolizaba la felicidad de volver a vincular la creación joven con el entorno rural.

Exposiciones individuales

'Cerros testigos', por María Esteve. Sala temporal Princesa Zaida, Museo de Cuenca. Más info.

'¿Qué mimbre tengo, qué cesto hago?', por Zhenxiang Zhao. Sala temporal Princesa Zaida, Museo de Cuenca. Más info.

'¿Qué es el campo? / No sé qué es el campo', por Julia Alfaro. Sala Abovedada, Museo de Arqueología de Cuenca. Más info.

'Aire 151 125', por Lorenzo Galgó. Biblioteca Fermín Caballero, Cuenca. Más info.

Además, desde el 11 de diciembre podrán contemplarse en el Museo de Hellín (Albacete), las exposiciones temporales 'Sembré sudor, cansancio', de Irene Verdejo, y 'Tejidos afectivos, de David Gómez.

Talleres y actividades formativas

Arte+Educación: mediación artística para institutos. Del 15 al 17 de diciembre de 2025 en el Museo de Albacete. Impartido por Somos Vértice. Más info aquí.

Art Thinking: el arte como herramienta para repensar la educación. Los días 16 y 17 de diciembre de 2025 en el Museo de Albacete. Impartido por Pedagogías Invisibles. Más info aquí.

Una propuesta de contagio: la mediación cultural como viabilizadora de los derechos culturales. 17 de diciembre de 2025 en el Museo de Albacete. Para gestores culturales e impartido por Pedagogías Invisibles. Más info aquí.

Artistas participantes

El elenco de artistas de Alumbra Rural es amplio y multidisciplinar, abarcando artes plásticas, visuales, escénicas, performativas y audiovisuales:

Arte y ruralidad

La primera edición de Alumbra Rural encara su recta final habiéndose descubierto como un modelo de acompañamiento artístico que combina residencia, formación, producción y mediación cultural, situando al medio rural castellanomanchego como un espacio activo de creación y proyección profesional.

Toda la información sobre el programa, artistas, exposiciones y talleres formativos puede consultarse en esta página web.