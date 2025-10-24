Así es la tradicional celebración de un pueblo de Toledo que optará a ser Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El Consejo de Patrimonio Histórico de España celebrado en Roma ha aprobado el inicio del camino para que la representación de los 'Pecados y Danzantes' de Camuñas (Toledo), que se celebra en el Corpus, sea incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

Así lo ha anunciado la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, que ha afirmado que "queda mucho trabajo por hacer", pero la Junta "va a emplearse a fondo para conseguir el reconocimiento".

La celebración de los 'Pecados y Danzantes' de Camuñas tiene sus orígenes en los siglos XVI y XVII, cuando las danzas sirvieron como parte y argumento de los autos sacramentales. Se trata de una representación de la lucha del bien y el mal: los 'pecados', ricos y ostentosos, con larga vara y careta terrible simbolizan lo peor de la condición humana; y los 'danzantes', alegres narigudos, encarnan la bondad y el espíritu de las buenas almas.

Los 'pecados' se acompañan de alaridos y el ruido de sus varas, y los 'danzantes' utilizan la música como expresión y dentro de cada uno de los grupos hay diferentes personajes. Lo más relevante de la celebración son las danzas singulares que realizan los dos grupos por separado.

Vestimentas

La indumentaria también es peculiar en los dos grupos protagonistas de esta celebración. Los 'danzantes' visten pantalón o calzón blanco hasta los pies adornado a la altura de las rodillas con cintas de colores, camisa blanca y chaqueta de color negro con cuello de encajes y bordados.

Por su parte, los 'pecados' visten calzón negro y estrecho hasta media pierna, zapatillas negras bordadas o sandalias de cuero con medias y ligas adornadas con rosetas de colores que unen las medias al calzón, camisa blanca y chaleco y chaqueta negra. Además, llevan careta roja, con pelo, barba y bigote marcados por el color negro con lunares blancos y rojos.

Para los vecinos de Camuñas esta fiesta es una tradición muy arraigada, con cuatro días de celebraciones, desde el miércoles vísperas del Corpus hasta el domingo.