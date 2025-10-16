Planazo de fin de semana en Mora (Toledo) para los amantes del misterio y lo desconocido: todas las actividades

Mora (Toledo) albergará este viernes y sábado y el 24 y 25 de octubre las VII Jornadas del Misterio, una propuesta cultural original y diferente que se ha consolidado como un referente provincial por su capacidad para unir divulgación, patrimonio y una participación creciente.

La Diputación de Toledo ha mostrado su apoyo durante una presentación en la que ha participado el diputado de Cultura, Tomás Arribas; el concejal de Cultura de Mora, Martín Lázaro García; y el presidente de la Asociación Cultural Misterio Mora, José Luis Alonso.

Arribas ha puesto en valor la apuesta de la Asociación Misterio Mora y del Ayuntamiento por una iniciativa "que comenzó en 2015 como la ilusión de unos amigos curiosos y se ha convertido en una propuesta cultural estable".

Las jornadas "persiguen objetivos que compartimos, como acercar la cultura a nuevos públicos, ofrecer actividades diferentes y participativas, y fomentar el intercambio de ideas entre especialistas, aficionados y vecinos interesados en los distintos ámbitos de la cultura y el conocimiento", ha expresado.

El misterio y lo desconocido

Por su parte, el concejal de Cultura de Mora, Martín Lázaro García, ha asegurado que estas jornadas "vienen a llenar un espacio en el que existe una clara demanda dentro de la oferta cultural, el del misterio y lo desconocido. "Y resultan atractivas tanto para quienes creen en estos temas como para los más escépticos, gracias a su enfoque serio", ha afirmado.

Además, ha destacado el éxito de la ruta nocturna al cementerio, "que se hace con todo el respeto". "Es una visita muy especial que cada año incorpora novedades, en la que se detallan distintos aspectos históricos y artísticos del camposanto, especialmente de su parte más antigua y monumental. Allí se conservan esculturas de gran valor de un creador local, compañero de Juan de Ávalos", ha sentenciado.