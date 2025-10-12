Talavera de la Reina celebra el cine con una gala que consagra a los Premios Pávez como referente nacional

El Teatro Palenque de Talavera de la Reina volvió a vestirse de gala en la noche de este sábado para acoger la clausura de la XII edición de los Premios Pávez – Festival Internacional de Cine de Talavera, una cita ya consolidada en el calendario cultural castellanomanchego que volvió a reunir a figuras destacadas del cine español, representantes institucionales y cientos de espectadores.

El alcalde, José Julián Gregorio, subió al escenario para agradecer a la organización de los Premios Pávez "por continuar eligiendo a nuestra ciudad para una nueva edición", y destacó que estos galardones "nos consolidan como un referente nacional e internacional en el ámbito cinematográfico".

Durante su intervención, el regidor quiso detenerse en uno de los momentos más emotivos de la noche: el reconocimiento 'Película de Barro 2025', que este año ha sido otorgado a Don Aurelio de León "por su incansable lucha" por ayudar a los más necesitados de la ciudad.

"Entre todos tenemos que hacer que este festival crezca", subrayó Gregorio, recordando que el Ayuntamiento ha incrementado su aportación en esta edición para seguir apoyando a los Premios Pávez.

El alcalde también puso en valor el componente solidario del certamen, que este año ha destinado cada jornada de proyecciones a una asociación local: TEA Talavera, Accem, ATANDI, ATAEM, la Asociación Aurelio de León, Fundación Secretariado Gitano, Aquí Bichos y AFATA.

Gregorio entrega un bastón de cerámica al presidente de la Academia de Cine de España, Fernado Méndez-Leite.

Antes de la gala, Gregorio recibió en el Ayuntamiento al presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, a quien entregó un bastón de cerámica como símbolo de identidad talaverana, "nuestra seña de identidad que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

Méndez-Leite también participó en la clausura, reforzando el vínculo entre los Premios Pávez y la industria cinematográfica española.

Galardonados

La noche tuvo nombres propios. El Pávez Emergente 2025 fue para Eva Libertad por su ópera prima Sorda, mientras que el Pávez Honorífico recayó en la actriz, productora y directora Blanca Portillo, ganadora del Goya a la mejor actriz por Maixabel y nominada también por El color de las nubes, Volver y Siete mesas de billar francés.

El certamen cerró así una intensa semana en la que se han proyectado 70 cortometrajes seleccionados entre casi mil trabajos presentados. "Enhorabuena no sólo a los ganadores, sino a todos los que han conseguido llegar hasta aquí", destacó el alcalde durante su intervención final, poniendo en valor el talento emergente y la calidad de las obras participantes.

Sara Simón, Tita García Élez y otros representantes del PSOE.

Entre los asistentes a la clausura se encontraban la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, y la presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, quienes quisieron respaldar con su presencia una cita cultural de referencia.

Simón entregó el galardón a la Mejor Dirección de Arte a Helena Gallego por Una cabeza en la pared, y recordó que los Premios Pávez han sido recientemente reconocidos por el Gobierno regional con la Medalla al Mérito Cultural en Cine, "como un referente nacional en la promoción del talento y la cultura audiovisual".

Por su parte, Tita García agradeció a los organizadores "la gran labor que han realizado en esta así como en pasadas ediciones, para que durante esta semana Talavera sea el epicentro del mundo del cortometraje".