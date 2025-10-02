Javier Ruiz gana el Premio de Periodismo "Virgen de las Viñas" con su artículo "La Tierra Santa de Tomelloso"

El periodista Javier Ruiz, director provincial de Onda Cero en Ciudad Real y colaborador de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha con su columna de opinión semanal "El Alcaná", que se publica cada lunes, ha sido distinguido con el Premio de Periodismo del XXIV Certamen Cultural "Virgen de las Viñas" Bodega y Almazara. Un prestigioso galardón dotado con 5.000 euros y patrocinado por CaixaBank.

El jurado, presidido por Rafael Torres Ugena, presidente de Virgen de las Viñas, y compuesto por los periodistas Laura Espinar Sánchez y Jaime Quevedo Soubriet, así como por Óscar Gálvez Maté, director de Editorial Provincial Castilla y León, y Diego Murillo Herrera, director de La Tribuna de Ciudad Real, ha decidido por unanimidad premiar el trabajo titulado "La Tierra Santa de Tomelloso", publicado el pasado 4 de agosto de 2025 en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El artículo galardonado es una columna de opinión incluida en "El Alcaná", la sección semanal de Javier Ruiz en este periódico, donde el periodista describe Tomelloso como un lugar único, marcado por su historia, su cultura y la fuerza de sus gentes, a quienes rinde homenaje a través de la memoria de las cuevas, los bombos y los artistas que han dado renombre a la localidad manchega.

Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, fundada en 1961 por 15 agricultores y hoy convertida en la mayor cooperativa vitivinícola de Europa con más de 3.000 socios y 20.000 hectáreas de viñedo, impulsa su certamen cultural desde 2001, con el que reconoce la creación artística y periodística como parte de su compromiso social.

Desde la redacción y la empresa editora de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a Javier Ruiz por este merecido reconocimiento, que pone en valor su acertada mirada de la realidad manchega y su capacidad para difundir la esencia de esta tierra.