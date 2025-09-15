Esta iglesia de Cuenca acogerá un espectáculo de luz y sonido de gran prestigio: entradas por solo cuatro euros

La Fundación Impulsa y el Gobierno de Castilla-La Mancha han presentado este lunes su proyecto 'Luz Cuenca' que trae dos nuevos espectáculos de luz y sonido a la Iglesia de San Miguel de Cuenca.

Este año ofrecerán un recorrido por el mundo de los dinosaurios y la paleontología bajo el título 'Gigantes del Pasado'. Se podrá disfrutar a partir del jueves 25 de septiembre y el precio de la entrada general será de cuatro euros (incluye los dos espectáculos).

Además de narrar la evolución de estos seres prehistóricos, explorará el rico entorno geológico de Cuenca. "Es apto para todas las edades y conecta la ciudad con el arte a través de tecnología de vanguardia y efectos visuales", ha destacado insitu el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero y al alcalde de Cuenca, Darío Dolz han asistido. JCCM

Los días y horarios en los que estará disponible la proyección 'Gigantes del Pasado' en la Iglesia de San Miguel de Cuenca son los siguientes:

Jueves - 19:00 y 20:00 horas

- 19:00 y 20:00 horas Viernes - 12:00 - 13:00 - 18:00 - 19:00 y 20:00 horas.

- 12:00 - 13:00 - 18:00 - 19:00 y 20:00 horas. Sábados - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 18:00 - 19:00 y 20:00 horas.

- 11:00 - 12:00 - 13:00 - 18:00 - 19:00 y 20:00 horas. Domingos y festivos - 11:00 - 12:00 y 13:00 horas.

'Luz Cuenca' se abrió al público el 25 de enero de 2024 y "a día de hoy ya lo han visitado más de 95.000 personas", ha subrayado Caballero. Esta propuesta de luz y sonido ha recibido importantes reconocimientos como el premio MONDO DR 'House of Workship' a la mejor instalación en un lugar de culto, el premio XR 'Mejor Experiencia Phygital' y el galardón Midthech 'Mejor Instalación Permanente'.