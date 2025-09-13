Talavera de la Reina sacará lo mejor de su arte a la calle los segundos sábados de cada mes

El Paseo del Arte 'Miguel del Olmo' se instalará cada segundo sábado de mes en el Paseo de los Arqueros.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que el Paseo del Arte 'Miguel del Olmo' nace con la vocación de sacar a la calle el "gran trabajo creativo" que desarrollan en la ciudad pintores y artistas talaveranos.

Así se ha pronunciado durante la inauguración de este nuevo espacio cultural, que se ubica en el Paseo de los Arqueros y que ha promovido la Asociación de Vecinos La Alameda. El nombre recuerda al ceramista Miguel del Olmo, abuelo de la actual presidenta del colectivo vecinal, Ana del Olmo.

Gregorio ha recordado que Miguel del Olmo fue discípulo de Ruiz de Luna y que firmó el trampantojo de la iglesia de Santiago que imita a cerámica. Además de ceramista, también fue pintor de óleo.

El estreno del Paseo del Arte cuenta con la participación de una decena de artistas talaveranos de diferentes edades que han expuesto trabajos en óleo y acuarela.

La iniciativa tendrá continuidad los segundos sábados de cada mes, con la participación rotatoria de artistas, academias de pintura y galerías de arte.

El Paseo de los Arqueros se convertirá así en "un espacio cultural al aire libre donde los talaveranos puedan admirar y adquirir obras de gran calidad creativa".

Ana del Olmo, Montse Muro y Flora Bellón.

A la cita inaugural han asistido también el concejal de Cultura, Enrique Etayo, y la edil de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz.

Asimismo, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Flora Bellón, y la concejala Montse Muro han querido acompañar a los vecinos de La Alameda en la primera jornada del Paseo del Arte 'Miguel del Olmo'.