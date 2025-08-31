Eurocaja Rural respalda la proyección cultural del Festival Celestina en la Puebla de Montalbán (Toledo)

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha acompañado a la alcaldesa de la Puebla de Montalbán (Toledo), Soledad de Frutos, en la celebración de la XXVII Edición del Festival Celestina-La España de Rojas. Esta cita cultural, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se ha convertido en un referente en la región por su capacidad de dinamizar el turismo, la economía y la vida cultural del municipio.

La presencia del presidente de Eurocaja Rural en el festival, "reafirma su compromiso con el desarrollo cultural en el medio rural, así como el impulso de iniciativas que fortalecen la identidad y permiten la conservación del patrimonio de los territorios en los que está presente", detalla la entidad en una nota de prensa.

De hecho, Fundación Eurocaja Rural ya asistió, la semana pasada, al acto de presentación del festival, celebrado en el Castillo San Servando de Toledo, en el que participa a través de la concesión de una de sus Ayudas Sociales en la categoría de 'Desarrollo Rural'.

Durante su visita, el presidente de Eurocaja Rural ha tenido la ocasión de compartir impresiones con los organizadores y asistentes, disfrutando de la programación cultural que ofrece una edición marcada por la calidad artística y la implicación ciudadana.

El Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, organizador del festival, ha logrado consolidar esta iniciativa como una de las más destacadas del calendario cultural de Castilla-La Mancha.

"Con esta visita, Eurocaja Rural vuelve a demostrar su vocación de cercanía y su firme apuesta por la cultura como motor de cohesión social y dinamización territorial. La participación en el festival es una muestra más del compromiso de la Entidad con las raíces, el talento y el futuro de los pueblos que conforman su ámbito de actuación", concluyen desde la cooperativa de crédito.