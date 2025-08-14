Decenas de artistas llegarán este viernes a Uclés (Cuenca) por el XIII Certamen Nacional de Pintura Rápida

Uclés vivirá este viernes 15 de agosto una de sus citas culturales más esperadas: el XIII Certamen Nacional de Pintura Rápida Urcela Uclés. El municipio conquense se convertirá en un gran taller al aire libre en el que decenas de artistas, llegados de toda España, llenarán sus calles de caballetes, pinceles y color en una jornada que une arte, patrimonio y talento.

El certamen, organizado por la Asociación Cultural Urcela, se ha consolidado como un referente nacional de la pintura al aire libre.

En esta edición vuelve a contar con el apoyo de Grupo Ibérica, que respalda el evento a través de varias de sus empresas —Merkocash, Skoda Motor Pacífico, Ibérica de Patatas, Miscota y Casa Palacio— junto a otras compañías locales y nacionales.

Un patrocinio que, según la organización, refuerza el objetivo de impulsar iniciativas culturales, sociales y económicas en los territorios donde el grupo está presente.

Habrá cinco premios principales y 11 accésit que reconocerán la calidad artística, la originalidad y la técnica de las obras creadas íntegramente durante la jornada.

Premios de hasta 3.500 euros

Los galardones están dotados con 3.500 euros (Merkocash y Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores), 2.000 euros (Grupo Motor Pacífico S.L.), 1.500 euros (Ibérica de Patatas), 1.000 euros (Miscota) y 700 euros (Casa Palacio).

Las inscripciones se abrirán entre las 9:00 y las 11:00 horas en la Fuente de los Cinco Caños. A partir de ahí, los participantes se inspirarán en el entorno histórico, arquitectónico y natural de Uclés, con especial protagonismo del Monasterio conocido como 'El Escorial de la Mancha'.

Jurado de expertos

Las obras se expondrán al finalizar la jornada en la plaza Pelayo Quintero, donde serán evaluadas por un jurado de expertos con la participación de la Asociación Española de Pintores y Escultores.

El ganador recibirá, además del premio en metálico, una medalla de la AEPE, mientras que el accésit por voto popular obtendrá un diploma.

El cartel de esta edición es obra del reconocido acuarelista Pablo Rubén López Sanz, ganador del primer premio en 2024, que ha plasmado en él la esencia veraniega de Uclés.