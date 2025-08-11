El telón se levanta en La Puebla: comienza la función del Festival Celestina 2025 con cinco estrenos y mucha cultura

La Puebla de Montalbán (Toledo) se viste de gala para celebrar una nueva edición del Festival Celestina, un evento cultural que, año tras año, se ha consolidado como una cita imprescindible en Castilla-La Mancha.

En la rueda de prensa celebrada en el Centro Cultural San Clemente, el equipo organizador junto con el Ayuntamiento y la Diputación ha presentado una programación renovada y diversa que abarca teatro, música, cine, gastronomía y actividades para todas las edades, con un fuerte compromiso por mantener viva la historia y las tradiciones locales.

Pablo Justo, nuevo coordinador general del festival, ha asumido su cargo con ilusión y un profundo vínculo con el evento, pues participa desde los tres años en esta celebración cultural. "Es un honor y un privilegio poder coordinar un festival que representa tanto para nuestro pueblo", ha afirmado y además ha agradecido la confianza depositada en él.

Presentación Festival Celestina

Por su parte, su antecesor ha destacado que este relevo es una oportunidad para seguir creciendo y mejorando, confiando en que esta nueva generación impulse con pasión el legado del festival.

Entusiasmo

La Alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, ha mostrado su entusiasmo por la inauguración de una nueva edición: "El Festival Celestina es mucho más que un evento cultural; es una celebración de nuestra identidad y un motor económico para nuestro municipio".

Durante todo el acto se ha podido palpar el orgullo por la programación variada y accesible que se ha formado, así lo ha expresado el concejal de cultura de La Puebla: "Ofrecer una programación tan variada y accesible, que pone en valor nuestro patrimonio y a nuestra gente es todo un lujo. Invitamos a todos a que vengan a disfrutar y a sentir el espíritu único que solo este festival puede ofrecer."

Por su parte, el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha destacado la importancia del festival para la promoción turística de la región: “La Diputación apuesta firmemente por eventos como el Festival Celestina, que no solo enriquecen la vida cultural, sino que atraen visitantes y dinamizan la economía local".

Venta de entradas

Desde este mediodía, el público ya puede adquirir las entradas para los diferentes espectáculos del festival a través de la web oficial y en los puntos de venta habilitados en el municipio.

La venta anticipada busca facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, garantizando que los asistentes puedan disfrutar con comodidad de todas las propuestas culturales.

Programación

El Festival Celestina 2025 comienza el viernes 22 de agosto con la segunda edición de las Jornadas Internacionales de Investigación, Divulgación y Conferencias, dedicadas al homenaje al ilustre poblano Fernando de Rojas.

A las 19:00 horas, en el Museo de La Celestina, se realizará la apertura oficial con esta conmemoración, seguida por un concierto de música del Mediterráneo a cargo del grupo “Milo Ke Mandarini” en la glorieta dedicada a Fernando de Rojas.

Durante el fin de semana, el teatro será protagonista en espacios singulares y bajo tierra, característica única del festival que lleva la cultura a sitios emblemáticos desde el subsuelo hasta la Torre de San Miguel, el punto más alto del municipio.

El sábado 23 a las 22:15 horas, la Plaza Mayor vibrará con un concierto de música sefardí interpretado por Ana Alcaide.

Programación para todos

El domingo 24, a las 13:00 horas, se celebrará en el museo una conferencia interactiva titulada "La Justicia en el Condado de Montalbán" y se presentará el número 61 de la revista cultural “Crónicas”. Para cerrar la jornada, en la Torre de San Miguel habrá un espectáculo apto para toda la familia.

El martes 26 de agosto regresa el teatro de barrio con una obra titulada "El teatrillo rodante" en la Plaza de las Escuelas, en el barrio de San José a las 22:15 horas. Aunque por la mañana a las 10:30 para los más atrevidos se llevará a cabo un taller de iniciación a la esgrima escénica en la Casa de la Cultura.

Obra teatral que se podrá disfrutar en el festival

El miércoles 27 será una noche dedicada al cine con la proyección de "Los libros. La celestina" en el bar cine de verano “El Túnel”, un espacio recuperado recientemente que acogerá esta iniciativa en la que convergen teatro, música, circo y gastronomía.

El jueves 28, en el Paseo de la Soledad, la compañía Cía Corcocido presentará el espectáculo “Mayday”, una fusión de teatro y circo con un toque innovador.

Mercado Celestinesco

El viernes 29, el mercadillo Celestinesco abrirá sus puertas en el Casco Histórico, con animaciones y puestos que llenarán de vida las calles.

La noche será aún más especial con la entrega del Premio Celestina a la actriz Petra Martínez, reconocida por su trayectoria en el teatro español, seguida por la Noche de Ópera "Hagamos un trato".

Calixto y Melibea actuarán en el festival Celestina en 2025

El sábado 30, más de 150 voluntarios poblanos subirán al escenario para la representación de "Celestina, voces de la memoria", un montaje que ha sido posible gracias a meses de ensayo y al esfuerzo conjunto de generaciones de actores y colaboradores, desde niños hasta personas mayores. Este espectáculo es el alma del festival y su mayor símbolo de comunidad y tradición.

Finalmente, el domingo 31 se cerrará el festival con un concierto de música balcánica en la Plaza Mayor, protagonizado por Caravana Band, que pondrá el broche de oro a diez días intensos de cultura y festividad.

Obras de teatro

El Festival Celestina 2025 trae cinco estrenos teatrales que enriquecen su programación, destacando obras como "Pedro Bermudo, o el lenguaje de Dios", "Bacanal Celestinesca", "Profundo Gozo" o "Lo que son mujeres".

Además, se mantienen títulos populares como "Rufianes", que consigue llenar el aforo año tras año y "El Cangrejo Volador", espectáculo infantil hecho por niños que vuelve otra edición gracias a su gran acogida.

Más allá del teatro, el festival ofrece una Ruta Patrimonio Cultural "De La Puebla al cielo" donde cada asistente tendrá que reservar para poder disfrutar del recorrido por una cantidad de diez euros.