Bandas de música boicotean a Viña Rock tras su adquisición por el fondo pro-israelí KKR: "No volveremos a tocar"

Una amplia lista de bandas de rock y punk nacionales e internacionales han roto su vínculo con el festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) tras conocerse que está gestionado por el fondo de inversión pro-israelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Este grupo de capital estadounidense está dirigido por Henry Kravis y George Roberts.

Según la información publicada en exclusiva por el diario El Salt, KKR adquirió en 2024 Superstruct Entertainment por 1.300 millones de euros. Esta compañía organiza más de 80 festivales en todo el mundo. Algunos de los eventos musicales de España bajo dominio de este fondo son Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, FIB de Benicàssim, Monegros Desert Festival y Arenal Sound.

Algunos de los grupos que se han desvinculado de Viña Rock son Los de Marras, Sons of Aguirre, Ergo Pro, Ill Pequeño, Dakidarria, Kaos Urbano, Sinkope, Porreras, No Konforme, El Niño de la Hipoteca, Free City y Kamikazes. Por ejemplo, la banda extremeña Sinkope ha expresado en sus redes sociales que "por humanidad, por coherencia, no volveremos a tocar en el festival Viña Rock ni en ningún festival que esté en manos del fondo pro-Israel KKR".

Aseguran que una de sus empresas, la inmobiliaria Yad2, vende apartamentos en zonas ocupadas de forma ilegal por los israelíes en Palestina. Una noticia que está generando una gran controversia en el ámbito musical. Miles de artistas y colectivos están cuestionando la ética de colaborar con un fondo vinculado a políticas que consideran contrarias a los derechos humanos.

El boicot de estas bandas refleja cómo la polarización política está cada vez más presente en las decisiones artísticas y culturales.