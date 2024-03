Toledo busca justicia para sus reyes olvidados: llevan 179 años "en una cajita"

Iniciativa de notable calado histórico en Toledo. El historiador Jorge Miranda y el exalcalde de Toledo Joaquín Sánchez Garrido, a través de su despacho jurídico, han puesto en marcha una serie de trámites institucionales y administrativas, a todos los niveles, con el objetivo de dar la dignidad histórica que se merecen a los restos de los reyes godos Wamba y Recesvinto, que reposan sin honores en la Catedral Primada desde 1845, hace 179 años.

La idea de Miranda y Sánchez Garrido, expuesta este miércoles en rueda de prensa en la capital de Castilla-La Mancha, es proceder a la exhumación de estos restos que ahora descansan "en una cajita" a modo de arcón y depositados en una pared, con el objetivo de que reciben un mejor trato histórico y puedan ser enterrados de una forma digna y a la altura de lo que representan en la historia de España. O sea, un enterramiento "de Estado" y para ello están dispuestos a llegar incluso a los tribunales europeos.

El exalcalde de Toledo se ha quejado de que, hasta el momento, ningún gobernante ha tomado conciencia de este hecho histórico y de la falta de respuestas que la iniciativa ha tenido en las instituciones a las que han pedido apoyo, desde la Casa Real hasta el Gobierno. No es de recibo, han explicado, que los restos de dos reyes godos estén situados "en un nicho", por lo que están promoviendo "un enterramiento digno". Se trata de los únicos restos de reyes godos que existen en Europa oocidental.

Gestiones de alto nivel

"Si preguntáramos al 95% de los toledanos no sabrían que están en lo alto de una pared, en una lápida. Tenemos que estar agradecidos a la Catedral por haber sido la depositaria", ha dicho Sánchez Garrido, cuyo despacho se está moviendo para reparar esta situación en todas las direcciones posibles, informa Europa Press.

En este sentido, han explicado que en este mismo año se pidió apoyo a la Casa Real, desde donde se dio respuesta apuntando que el asunto quedaba fuera de su ámbito, algo que "extraña", porque se está hablando de "la monarquía visigótica, no unos aficionados". Acto seguido, se pusieron en contacto con la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, "para que hiciera las gestiones oportunas con el ministro que corresponda".

Otro momento de la rueda de prensa

Otro de los movimientos realizado sin éxito fue una carta el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que tomara decisiones, y tampoco ha tenido respuesta. "También lo pusimos en conocimiento al Gabinete de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", que sí dio respuesta, y hace un mes se intentó contactar con el alcalde, Carlos Velázquez, para una entrevista de cara a abordar el tema, aún no producida.

Con la presencia de los Reyes

Lo que pretenden Miranda y Sánchez Garrido es dar una talla de relevancia a este acontecimiento histórico y que tengan "un enterramiento digno, con sarcófago, allá donde digan" los responsables institucionales, que bien puede ser donde aparecieron los restos, en la iglesia de Santa Leocadia, o en la propia Catedral de Toledo, pero a través de un enterramiento a la altura de la historia.

"Para eso nos vamos a mover. No somos gente importante, somos ciudadanos de Toledo que sólo queremos lo mejor para nuestra ciudad, pero este tema debería tratarse de una forma adecuada y no esperar 179 años más para que estos reyes tengan un tratamiento como Dios manda", ha apuntado Sánchez Garrido. Un enterramiento digno donde vengan "los Reyes de España a enmendar lo que no se ha hecho en 179 años", han señalado los promotores de esta iniciativa.

El historiador Jorge Miranda, que ha iniciado esta batalla de reparación histórica, ha lamentado los casi dos siglos de inacción de los distintos gobiernos "monárquicos, republicanos, de izquierdas o de derechas", desde Isabel II hasta Felipe VI pasando por dictaduras, repúblicas o Juan Carlos I.

"Indudablemente, si los restos de los que hablamos fueran los de Tutankamón, seguramente el Ministerio habría tomado otra decisión al respecto", ha incidido. Ha reparado en el ejemplo de la exhumación de Franco, "un jefe de Estado en su momento", al tiempo que se dejaron abandonados "muchos más".

Pampliega da la voz de alarma

Jorge Miranda ha explicado, en este sentido, que la alarma saltó cuando dos diputados del PP preguntaron en el Congreso de los Diputados por la vía escrita la situación de los restos del rey Wamba, reclamados por el Ayuntamiento de Pampliega, en la provincia de Burgos. El Gobierno respondió que "el titular privado es la Diócesis de Toledo, y que en materia de patrimonio, hay que preguntar a la Comunidad Autónoma".

"Dudamos del que pregunta y del que responde. Reclamamos a todas las instituciones que se sumen a esta iniciativa. Que seamos una Fuenteovejuna a la toledana, incluidos medios de comunicación. Y reparar esta inacción, porque es una inacción gubernamental. Y si hay que reclamar en tribunales europeos, no nos va a temblar el pulso, porque es de justicia", ha insistido.

A su juicio, estos dos restos sin honores representan "dos nubarrones que impiden que Toledo brille con luz propia", algo que ahora quiere revertir. "No queremos que dos reyes de España estén en un mal pino, forrado de un mal terciopelo, y con chinchetas. Cada vez que lo veo, me da vergüenza ajena", ha abundado Miranda.

Ha retomado el uso de la palabra Sánchez Garrido para reparar en la reivindicación de Pampliega sobre los restos de Wamba. "Se olvidan de que ya perdieron por la vía judicial, y los restos están como Dios manda depositados en la Catedral". Por ello, ha pedido a este ayuntamiento "no contar las verdades a medias", a lo que Jorge Miranda ha añadido que no está reclamando los restos al propietario, sino "al depositario", ya que quien tiene la propiedad es el Estado.