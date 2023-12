La escritora toledana Cruz Galdón con raíces jienenses, ha presentado en el Hotel Boutique de Toledo, acompañada del escritor y consultor toledano Fernando Lallana, su segunda novela Mírame, Palmira, cuyas primeras críticas editoriales, tras el éxito de “Yo soy ellas” presentado en numerosas ciudades españolas y en Manhattan hace dos años, coincidieron en relacionar su estilo con libros similares que han sido bestseller como Tiempo entre costuras de María Dueñas, Palmeras en la Nieve de Luz Gabás, o incluso con ese realismo fantástico de Isabel Allende.

“Mi caminar ha sido pura magia porque de no pensar ni siquiera publicar y llegar adonde ha llegado mi primera novela, Yo soy ellas, traducida al inglés por la editorial EBL -un proyecto conjunto de la editorial Planeta y Lantia Publishing-, es mágico”, afirma Cruz Galdón, columnista de EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM. En los últimos años, también han salido otras dos novelas conjuntas con otros autores como “15 miradas a la soledad", con autores de Tu éxito Editorial de Mapea con Roger Domingo y “Me lo ha escrito un amigo”.

Ahora Mírame, Palmira "es una mirada introspectiva al interior de la dignidad de la mujer. De la dignidad de la mujer en todas sus etapas, desde la juventud a la ancianidad”. Palmira es una mujer octogenaria, una heroína del siglo XXI, que al final de sus días se encuentra en una residencia teniendo mucho que contar. “Un lector cero me decía de este libro –afirma la autora- que es una obra que no se podía leer deprisa, que es verdaderamente el sentir más intimista y realista de una mujer que él había leído (…) el escribir como mujer de las mujeres, rodeadas de buenos hombres -y otros no tanto-, ha hecho que fortalezca aún más el sentimiento que digo siempre tener: qué orgullosa estoy de ser mujer, y de ser mujer en el siglo XXI”.

Presentación en Toledo de la novela "Mírame, Palmira" de Cruz Galdón

Prosa sincera

“Con una prosa sincera, delicada e intimista, Cruz Galdón nos asoma a la peripecia vital de una mujer singular que ha de enfrentarse al tramo más decisivo de su vida. Una historia hecha de introspecciones, ansias, hallazgos y desencuentros de los que surge una mujer que se alza sobre las doradas ruinas de sí misma”, según el biógrafo, escritor y crítico literario Miguel Dalmau.

En esta novela la escritora ha continuado creciendo en el realismo de lo cotidiano, “porque en ello hay belleza”. Los personajes de Palmira son todos ficción “y crear a tu personaje, como decía Delibes, hacerlo de carne y hueso, dormir con él, levantarte, comer con él… llega un momento en el que te poseen. Al final la historia que tenías pensada para ellos, cambia. Son tus personajes quien te dirigen a ti... a mi Palmira me ha hecho enfrentarme a relatos dolorosos, duros, pero también pragmáticos llenos de realidad… yo en su último capítulo lloré”, afirma Galdón. En definitiva, “es de esos casos en que la obra se llega a independizar del autor sin que se dé cuenta”, según el catedrático de la Universidad de Oviedo y escritor Leopoldo Torivar Alas.

Durante la presentación, Fernando Lallana afirmó que “Cruz Galdón tiene esa poderosa habilidad de convertir las palabras en música a través de un lenguaje nada impostado”.

Cruz Galdón

Cruz Galdón Herrera, aunque lleva en su corazón la tierra del “ronquío”, Jaén, de donde son sus raíces y donde estudió Derecho y se colegió como abogado, lleva más de veinte años en Toledo. Ejerce como agente financiera en una conocida entidad bancaria de Castilla-La Mancha.

La Editorial Samarcanda es un sello de alta literatura y libros de actualidad, que a través de la fórmula de la autoedición trabajan bajo la filosofía empresarial de “la excelencia no es producto de un acto, sino de un hábito. Un escritor profesional es un aficionado que no se ha rendido”.

Es un sello editorial con presencia y alcance en los cinco continentes. Editorial Samarcanda pertenece a Grupo Lantia que es sinónimo de innovación, tecnología y calidad. Un grupo empresarial editorial líder en la publicación, impresión, distribución y comercialización de libros.

Cruz Galdón y Fernando Lallana

Sigue los temas que te interesan