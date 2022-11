Escucha una historia sorprendente de cada pueblo de Castilla-La Mancha en menos de un minuto

La Guía Sonora de Castilla-La Mancha ya está disponible para ser descargada como aplicación para el teléfono móvil. A través de la misma, todo el que lo desee podrá conocer en menos de un minuto de tiempo una historia, dato, curiosidad o anécdota de cada uno de los 919 municipios de la región.

La app, que ha sido impulsada por la radio pública castellano-manchega de CMMedia, desarrollada por la empresa albaceteña TVRLP y patrocinada por Iberdrola, ofrece una "píldora sonora" con información -muchas veces desconocida- sobre cada uno de los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha.

El trabajo de documentación y locución ha sido obra de la periodista Paloma Moratilla, que este miércoles ha presentado la Guía Sonora de Castilla-La Mancha durante el programa "Castilla-La Mancha Hoy", que dirige y presenta Fernando Bernácer en la radio autonómica. Junto a ella, en el estudio audiovisual "Juan Ramón Levia", han estado la directora general de CMMedia, Carmen Amores; la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) y alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Elez; y el responsable de políticas climáticas y alianzas de Iberdrola, Miguel Muñoz.

"Es una herramienta muy útil, de información y de entretenimiento, porque Paloma ha mirado de otra manera a los municipios de la región", ha señalado Amores sobre la Guía. "Queremos seguir ayudando a vertebrar esta región, ofreciendo esa mirada diferente para el turista y para el ciudadano de Castilla-La Mancha que quiera saber cosas que no se sabían de los 919 municipios de la región", ha añadido la máxima responsable de CMMedia.

De su lado, García Elez ha dado las gracias a los impulsores de la Guía por esta "iniciativa tan bonita y tan novedosa" sobre la que ha destacado que aporta "curiosidades y anécdotas que no se encuentran en las guías turísticas". "Invito a la gente a que se descargue la aplicación, porque en 50 segundos nos despierta la curiosidad como turista. Yo misma he escuchado cosas de Talavera que no sabía", ha reconocido la alcaldesa. En la misma línea, la también presidenta de la FEMP en Castilla-La Mancha ha recordado que "el turismo es fundamental para cualquier municipio" y que esta Guía "va a implicar que sí o sí mejore la cifra de turismo interior" en la comunidad autónoma.

Historias curiosas

La autora de la Guía Sonora de Castilla-La Mancha ha explicado que, para generar un micropodcast de cada uno de los 919 municipios castellano-manchegos, ha bebido de fuentes "muy diferentes y variopintas". "Cada pueblo es un mundo y he tenido que utilizar desde Internet a hemerotecas, hablar con la gente, etc.", ha explicado Paloma Moratilla.

Entre las historias más curiosas que ha descubierto ha citado algunas como la del vecino de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) que fue víctima del hundimiento del Titanic, que en Palomera (Cuenca) su patrona es la Virgen del Trapo o que en Illán de Vacas (Toledo), el pueblo más pequeño de Castilla-La Mancha y de España, todos los alcaldes de su historia han tenido siempre el mismo apellido.

