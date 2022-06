El yacimiento arqueológico de El Pino, situado en la localidad conquense de Carrascosa del Campo, ha saltado al mapa internacional tras la publicación de un extenso trabajo del arqueólogo Santiago David Domínguez en el que se ha podido demostrar para qué usaban las herramientas el homo antecessor y que han sido datadas en hace un millón de años.

En una entrevista con Europa Press, Domínguez ha recordado cómo ha estado trabajando en dicho yacimiento desde el año 2012-2013, en donde se han hallado, entre otros, instrumentos de piedra hechos en cuarcita y que, gracias a la datación llevada a cabo por el Centro Nacional de Investigación de La Evolución Humana (CENIEH) y la Universidad Complutense de Madrid, se han logrado datar su antigüedad en torno a un millón de años.

Además, gracias a la buena conservación que tenían dichos instrumentos, el equipo del doctor Ignacio Martín Lerma de la Universidad de Murcia ha llevado a cabo un estudio de laboratorio de las piezas. Allí, los filos de estos instrumentos fueron examinados con microscopio y se ha logrado saber para qué usaban estas herramientas.

Sorpresa y tesoro

"Es toda una sorpresa y un tesoro", explica Domínguez, ya que en herramientas tan antiguas era muy complicado averiguar dichos usos. "Pudimos saber que estas lascas de piedra habían sido utilizadas para carnicería, y otros elementos de mayor tamaño se usaron para la carpintería", desgrana.

Por este motivo, a parte de las herramientas que se hallaron en el yacimiento, se puede pensar que ya en esta época prehistórica se llegaron a fabricar utensilios de madera, que no han llegado hasta nuestros días.

Enmarcado dentro de un proyecto que investiga el paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca, la investigación de este yacimiento de La Mancha conquense ha puesto de manifiesto la importancia del Pino dentro del panorama nacional e internacional y se ha posicionado como clave para el estudio de los primeros pobladores humanos en Europa.

De esta forma, "encaja perfectamente" en los discursos que trazan yacimientos tan importantes del país como las secuencias del Jarama y el Henares en el centro de la península, el yacimiento de Vallparadís en Cataluña, el de Orce en el sur de España y el de Atapuerca, en Burgos.

Además, se están obteniendo similares resultados por parte del mismo equipo dirigido por Domínguez en los términos municipales de Arcas, Canalejas del Arroyo y Huete, y que de momento han situado al yacimiento de Carrascosa del Campo como de los más antiguos tanto de Castilla-La Mancha como de España.

Coordinación

Para llevar a cabo la publicación de este artículo en la revista científica, el arqueólogo explica que se ha tenido que llevar a cabo un "complicado" trabajo en el que se han tenido que coordinar todas las partes implicadas.

Por eso, el artículo científico cuenta con la firma del propio Domínguez como arqueólogo director de las excavaciones con 'HEROICA Arqueología y Patrimonio Cultural' y se incluyen la de los doctores Martín Lerma de la Universidad de Murcia como responsable del estudio de las huellas de uso de las herramientas, así como las de Davinia Moreno del CENIEH y Carlos Pérez Garrido, de la Universidad Complutense, como responsables de la datación de los estratos de más interés.

Aunque las campañas de excavación se llevasen a cabo entre 2014 y 2015, ha sido este 2022 cuando todos los hallazgos han llegado hasta la comunidad científica internacional, ya que se han tenido que demostrar todos los descubrimientos de forma científica y, "hasta que no se tiene todo perfectamente avalado, no se puede publicar ni a nivel científico ni internacional". "No ha sido una tarea sencilla", reconoce.

Ahora que el artículo ya ha sido publicado en la 'Journal of Archaeological Science: Reports', a nivel global se está teniendo una respuesta "bastante buena". "Al final hemos conseguido poner a la provincia de Cuenca en el mapa del paleolítico, así como al yacimiento del Pino en Carrascosa del Campo, y esto es uno de los puntos ya incuestionables y que si alguien no cita es porque no ha hecho una buena investigación", asegura Domínguez.

