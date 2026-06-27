Los audios de Page en el Comité Federal: "Las derrotas autonómicas tienen que ver con la gestión del Gobierno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cargó este sábado contra el Gobierno y la Dirección Federal del PSOE al responsabilizarla de las derrotas en las elecciones de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

"Una parte mayoritaria (de la responsabilidad en los resultados) tiene que ver con la gestión vuestra del Gobierno y la Dirección Federal", espetó Page a Pedro Sánchez y su equipo durante el Comité Federal del PSOE, en el que volvió a ser la voz más crítica.

Durante su intervención, también ha asegurado estar sorprendido por "la falta absoluta de autocrítica" que ve en el liderazgo del partido ante la crisis que les rodea, según queda recogido en un audio de la reunión al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Discurso de Emiliano García Page

El PSOE ha cosechado derrotas históricas en las elecciones de Extremadura, Andalucía y Aragón, además de obtener una contundente derrota en Castilla y León.

Por eso ha vuelto a pedir elecciones generales, a las que "no hay que tener miedo".

"Y ya no por el CIS, que yo desde luego no me lo creo", ha dicho en referencia a los polémicos sondeos que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos.

También criticó que no se convoquen elecciones generales porque "los supuestos socios" del Gobierno "tienen miedo" al resultado que salga de las urnas.

"Este es el momento más grave para el PSOE que yo he conocido en nuestra historia reciente. Al menos en lo que la credibilidad en la gente se refiere", ha denunciado.

El líder socialista de Castilla-La Mancha ha querido subrayar que el problema no ha estallado a raíz de los últimos casos de corrupción, porque "hay muchas cosas que ya iban mal antes".

"Llevamos unos años y unos meses y unas semanas y unos días aterrados por los escándalos que nos acosan", ha explicado antes de comentar que los escándalos "tocan nuestra autoestima".

Una vez más, la voz más crítica del PSOE ha cargado contra las alianzas "contra natura" del Gobierno, especialmente con Junts, al que ha tildado de "partido de extrema derecha y xenófobo".

Por eso, ha pedido que "si va a haber adelanto electoral", este se plantee "pensando en la infantería del partido" y no "por presión o exigencia de socios nacionales".

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