Gareth Bale rompe su silencio para anunciar su paternidad: "Bienvenido"

Gareth Bale nunca se ha caracterizado por ser un jugador extrovertido que dé detalles de su vida privada ni en los medios ni en las redes sociales. Es más, el galés está acostumbrado a protagonizar titulares por diferentes polémicas sobre el terreno de juego. Sin embargo, en un verano en el que su decisión será clave a la hora de organizar su futuro profesional, Bale ha aprovechado para compartir una noticia muy importante: ha sido padre.

El delantero del Real Madrid, que ha pasado esta última temporada cedido en el Tottenham, ha confirmado que ya sido padre de un bebé. El pequeño, según ha detallado la estrella, se llama Xander Frank. "Estoy muy contento de haber dado la bienvenida al mundo a un nuevo niño. Xander Frank Bale 07.07.21", ha subrayado en una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde aparece tanto los pies del bebé como una mano sosteniéndolos.

La noticia no ha pasado desapercibida para numerosos compañeros de profesión, que han aprovechado su publicación en la plataforma para mandarle diferentes mensajes de felititación. La familia Bale, alejada siempre de todos los focos, ya tiene un nuevo integrante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gareth Bale (@garethbale11)

Lucas Vázquez, que recientemente renovó con el Real Madrid y que podría coincidir con él en el equipo merengue, ha sido uno de los jugadores que le ha enviado su particupar mensaje. "Enhorabuena", ha escrito en el mismo post Lucas. Clubes como el Tottenham, con quien Bale mantiene una gran relación, también han querido tener un gesto con su exjugador felicitándole por la paternidad.

El silencio de Bale

El galés fortalece así su vida personal a la espera de conocer cuál será su futuro. Bale anunció antes de la Eurocopa que hasta que no terminara el torneo no confirmaría dónde iba a jugar la temporada 2021/2022. Sin embargo, no detalló si se trataba de cuando Gales fuera eliminada o cuando la final se hubiese resuelto. A la vista de su silencio, todo apunta a que Bale no hablará hasta que el torneo de selecciones no haya echado el cierre.

Si forzará para continuar en el Real Madrid, o si opta por buscar un nuevo destino en el que encarar la recta final de su carrera es el debate que se mantiene. En el club merengue no tiene demasiado espacio y, mientras el proyecto de Carlo Ancelotti da sus primeros pasos, Bale se evade de toda polémica con esta estampa familiar.

