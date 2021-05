Kun Agüero deja Twitch: el motivo de su decisión y un contundente mensaje

Kun Agüero sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que abandonará su canal de Twitch durante unas semanas. El delantero argentino volvió a la plataforma por primera vez desde que el domingo celebrara con el Manchester City la consecución de la Premier League y, además de contar anécdotas sobre la celebración, dejó entrever su enfado al explicar las razones por las que aparcará su faceta como streamer un tiempo.

"Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero está en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefieron estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos", destacó el Kun.

Agüero jugará el sábado la final de la Champions League contra el Chelsea y luego se incorporará a la selección argentina con vistas a entrar en la lista de cara a la Copa América. El Kun explica que quiere centrarse en la Albiceleste y dejar Twitch un tiempo para no ponérselo fácil a los críticos.

Y se quejó del trato que recibe: "Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, te sacuden. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es 'que grande el Kun, increíble lo que hizo'. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué", explicó.

"Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estoy por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. No les quiero dar argumentos", concluyó.

Futuro de Agüero

Agüero es noticia estos días por su salida del Manchester City, club con el que acaba contrato. Todo apunta a que su futuro ya está decidido y pasa por el fútbol español. En concreto, el Barcelona habría llegado a un acuerdo con el delantero argentino para incorporarlo a su plantilla y, de paso, convencer a Leo Messi de su continuidad con el fichaje de uno de sus mejores amigos.

