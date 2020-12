El zasca de Toni Kroos a Mundo Deportivo por atribuirle unas palabras que no eran suyas

El pódcast de Toni Kroos es su particular oasis de libertad para hacer públicos sus pensamientos. El jugador del Real Madrid comparte espacio con su hermano Félix para repasar cuestiones de sus vidas, de la actualidad deportiva o incluso de su familia. Pero el alemán ha marcado el miércoles 23 de diciembre como un nuevo 'zasca' en Twitter. En esta ocasión la víctima ha sido el Mundo Deportivo, que ha tenido un error de bulto.

El diario había publicado unas supuestas declaraciones del alemán merengue en las que hablaba sobre el The Best: "Lewandowski se lo merece, absolutamente. Pero, para mí, Messi no pertenece al Top3, porque creo que no lo hizo bien este año". Estas palabras no son de Toni, si no de Félix, por lo que el del Real Madrid se ha mofado de este error en las redes sociales. "Eso es lo que Félix Kroos dijo", escribió citando el tuit en el que publicaron la información. Han sido varios los medios que han puesto al madridista como el protagonista de la noticia sin caer en que la voz era del jugador del Eintracht Braunschweig.

Lo que sí dijo el germano campeón del mundo es quién merecía más el premio al mejor entrenador entre sus compatriotas Flick y Klopp. "Ambos son grandes entrenadores, por en base a los éxitos logrados, Klopp también ha realizado un año sorprendente. Se puede ver en las temporadas de ambos. Al final, tampoco es tan importante", argumentó el jugador del Real Madrid. Unas declaraciones que no tenían tanta enjundia como las de Messi.

En 'Einfach mal luppen' también tuvo Kroos unos minutos para lamentar la falta de memoria que tiene el fútbol actual. "Ganas la Liga de Campeones una, dos, tres veces seguidas, y cuatro semanas después pierdes el primer amistoso, el primer partido de prueba, y la mierda vuelve a oler. Desearía poder asumir los logros de una temporada durante tres o cuatro semanas y, de alguna manera, darme cuenta de lo conseguido. Definitivamente, es un poco el lado negativo", esgrimió el germano.

Relación con Flick

Sobre todo, a raíz de ese debate sobre el mejor entrenador, Kroos comentó varias cosas donde el protagonista era Hansi Flick. La primera fue divertida, ya que desveló una anécdota con el actual técnico del Bayern Múnich: "Solamente tuve un problema con él, en la selección. Fue cuando me despertó varias veces en el Mundial de 2014 para ir a desayunar porque me gustaba dejarle fuera. No me pareció gracioso, pero lo dejaré pasar".

Por encima de todo, puso en valor la figura de su compatriota por su gran temporada consiguiendo bastantes títulos. "Hansi Flick es uno de los personajes de 2020, no solo ganó con su equipo el Triplete, si no que ha arrasado a todos los equipos y rara vez han marcado menos de cuatro goles", explicó el futbolista merengue. Un nuevo 'zasca' del alemán en las redes sociales.

