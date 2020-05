Sara Sálamo sufre ante Broncano los divertidos troleos a Isco en 'La Resistencia'

La actriz Sara Sálamo ha sido la última invitada de La Resistencia este lunes. La canaria acudió a promocionar su novela 'El ocaso del mono que arañaba la pared' al programa que presenta David Broncano, que dos meses después volvió a contar con público tras pasar Madrid a la Fase 1.

Pero la presentación del libro de Sara Sálamo no fue la protagonista de la entrevista sino los comentarios que se hicieron sobre su pareja: Isco Alarcón. No es la primera vez que se habla en el programa del jugador del Real Madrid, una de las 'víctimas' preferidas de los troleos de Broncano, y Sara Sálamo se lo recordó.

En el programa pusieron una imagen de Sálamo e Isco con sus cinco perros, que comentó Broncano: "¿Esos son tus perretes?", decía el presentador. Mientras, Grison, el músico colaborador del programa, empezaba con sus troleos asegurando que uno de esos perros estaba muy rico si se comía.

Broncano insistió en la foto: "A parte de los perretes, ¿estoy viendo ahí que convives con el centrocampista de la Selección español y del Real Madrid Francisco Alarcón 'Isco'?", dijo mientras Sara Sálamo afirmaba. "¿Isco está escuchando lo que se dice en este programa?", bromeaba el humorista, mientras Grison cargaba la artillería: "Mira, se peina igual que el perro y... bueno", decía aparentemente sobre Isco.

Sara Sálamo, que se tomó bien las bromas, quiso recordar una anécdota que vivió con Grison hace un tiempo: "Tiene mucha inquina conmigo. Me lo encontré a Grison en la alfombra roja de los Goya y le dije : 'Dejad de trolear a mi novio'. Y me dijo: '¿Quién es tu novio?'", contó la actriz entre las risas de Broncano. La respuesta de Grison volvió a ser genial: "No sé ni quien es el Isco este". Bueno, qué cojones. Si que sé quien es", dijo.

