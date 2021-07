Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Yo no veo la fórmula para que el Barça inscriba a Messi"

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y en 'La Tribu' de 'A Diario', el programa de Radio MARCA, se nota. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y responsable de la sección de deportes de EL ESPAÑOL, ha debatido durante la tertulia de este martes sobre loo que se viene en este próximo mes. "Podría haber sido Madrid 2020. Menos mal que no nos los dieron, porque había sido lo que le ha pasado a Tokio, la inversión que han hecho para perderla prácticamente", explicó.

El fútbol será una de las bazas para la medalla y las sensaciones que transmite este equipo fueron motivo de debate. "Yo voy con España siempre. Me encanta Luis de la Fuente, ha hecho una gran convocatoria. No intento subir al barco. Algunas de las cosas que pasaron en la Selección de la Eurocopa no estaban bien. Sigo diciendo lo que pensaba. No ha cambiado mi opinión. España jugó a ratos, cumplió con las expectativas y llegó a semifinales. En la Eurocopa fue el tema físico. El tema de los partidos a las grandes selecciones les afecta. Por eso hubo sorpresas", explicó Calabrés.

Sobre las opciones españolas, Calabrés se ha mostrado con los pies en la tierra: "Yo no creo que sean unos Juegos Olímpicos para récords. Hay algunos deportes que no han tenido competición internacional. Esas expectativas de medalla no se podían hacer hasta que hubiera un medidor por competición. Me gustaría las 16 y 22 medallas de David Sánchez, pero creo que 16 sería un éxito. Es un éxito que los Juegos Olímpicos se celebren". Además, se habló sobre otros temas futbolísticos.

Varane

"El Real Madrid no va a igualar la oferta que le va a hacer el Manchester United. Es muy superior. Hay una diferencia de cuatro millones. Por eso, Varane va a salir. El Madrid tiene que recaudar. Si saca más de 50 millones de euros, me parece que sería una de las grandes operaciones del verano. Es una buena noticia sacar eso por un jugador al que le queda un año de contrato. A pesar de todo lo que le ha dado al equipo, también quiere conocer otras ligas. Es una baja, pero es el momento de los jugadores que están llamados a renovar la defensa: Militao, Alaba y Nacho. La defensa del Real Madrid no me preocupa si no hay fichajes".

"Ramos estuvo hasta que se lesionó, la defensa no sufre tanto. Yo creo que no van a tener problemas. Militao te puede dar el nivel de Varane".

Fichajes

"El fichaje es Kylian Mbappé. Yo sigo creyendo que va a venir. Económicamente, tiene que ver que no venga nadie más para la defensa. Fíjate la barbaridad que ha dicho David Sánchez. Paga 60 millones por Pau Torres y todo arreglado. Me parece un grandísimo central, pero no los vale".

"A lo mejor lo que véis es una reconversión de Mendy. El único nombre que me encajaría para fichar para un año es Chiellini. Cobra tres millones, me encaja enconómicamente".

David Sánchez

"¿Por qué no te vas con la hucha por Las Ramblas para pagar a Messi y nos dejas un ratito tranquilos? Los 'Premios Ladrillo' cuando los da La Libreta, es para tirárselo. ¿Pau Torres por 20 millones? Apuesto por él. ¿Por 60? No puede ser. Los clubes tienen que salvar una situación de pandemia que nadie esperaba".

Messi

"Yo habría vendido a Messi el pasado año. Habría sido la solución a los problemas del Barça. Era la decisión inteligente empresarialmente. Si sacabas una cantidad de dinero, era beneficio que conseguías. Te quitabas un contrato que te hipoteca el futuro. Entre las últimas dos campañas va a sumar 430 millones de pérdidas. El Real Madrid va a ganar uno y medio. El Real Madrid no gasta 60 millones por Pau Torres para no hipotecarse. El Barça tiene el riesgo de convertirse en SAD y que los socios no tengan influencia".

"Es que con Messi vas a perder 300 o 400 millones, eso es una mentira. Si eso fuera verdad, el Barcelona tendría un problema. El Real Madrid perdió a Cristiano Ronaldo y sigue ganando lo mismo. ¿Con Messi ingresas más? Seguro. Pero es mentira que sea la solución a los problemas. El caso es que estamos a 20 de julio y el Barcelona no ha liberado masa para inscribirlo. Yo no veo la fórmula para que lo puedan hacer".

