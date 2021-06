Álvaro Benito se 'moja' sobre el 'caso Sergio Ramos': "Da igual un año que dos de contrato"

Sergio Ramos abandonó el Real Madrid tras 16 años y después de no alcanzar un acuerdo de renovación con el club merengue. Acompañado de Florentino Pérez, presidente de la entidad, y de su círculo más cercano, el camero dio una rueda de prensa para poner punto y final a una etapa en la que ha hecho historia. Su adiós ha generado notable repercusión y, sobre todo, polémica.

Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, extécnico de las categorías inferiores del club y tertuliano habitual en El Larguero de la Cadena SER, dio su punto de vista sobre la salida del capitán merengue. Entre los dos bandos del caso, los que se sitúan al lado de Ramos y los que están del lado del club, Benito evita posicionarse y deja claro que la duración de la renovación no tenía tanta importancia.

"En el fondo da igual un año que dos de contrato. Firmas dos años y el año que viene estás tieso y a lo mejor te buscan una salida. Y si firmas uno y te sales, vas a tener otro", ha reconocido durante su intervención en El Larguero. Y es que Ramos, en su rueda de prensa de despedida, explicó que él quería ampliar por dos temporadas y el club solo le ofreció una.

Sergio Ramos, emocionado durante su discurso de despedida

Más allá de las tensiones, Benito se rindió al capitán. "De los jugadores que yo he visto en el Real Madrid, seguramente Sergio Ramos estaría en el TOP 10 histórico con Butragueño, Míchel, Hierro, Cristiano, Raúl, Roberto Carlos, Iker...". Y es que tiene claro que "no se puede decir que haya ningún central por encima de Sergio Ramos en la historia del Real Madrid. Está a la altura del mejor. Los rivales no le querían ver enfrente".

Fin de una era

Álvaro Benito ha subrayado que, tras la salida de Sergio Ramos y las anteriores de pesos pesados como Zidane o Cristiano Ronaldo, el Real Madrid inicia una nueva andadura. "Es el fin de una era. Claro. Son los estandartes de esos títulos. Claro que es el fin de una era. Esto no va para atrás. Los extraordinarios jugadores que hemos podido disfrutar en el Real Madrid en los últimos 7-8 años, extendiéndolo incluso a los años que no hemos ganado la Champions".

Según él, "la mayoría" de los emblemas actuales del Real Madrid "ya han jugado sus mejores partidos" en el equipo blanco. "Los estandartes son Zidane, Sergio Ramos y Cristiano, pero esa era se ha acabado. Con Cristiano ya fue un cambio de ciclo importante y ahora es casi total".

Sin embargo, la baja de Ramos no afecta a las aspiraciones del Real Madrid. El equipo blanco se mantiene como serio candidato a ganar la Champions. Porque, como recalca Benito, la clave está en qué grupo se consigue formar. "Obviamente pierdes potencial, pero no significa que no puedas ser un aspirante a la Champions. Al Chelsea no le contaba nadie como aspirante. Si consigues llevar a todos los jugadores cerca del mejor nivel, eres aspirante. El Madrid tiene buenos jugadores y el trabajo de Ancelotti va a estar en hacer un bloque muy fuerte".

