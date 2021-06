Las 15 frases de Sergio Ramos: "Cuando acepté la oferta del Madrid, dijeron que había caducado"

"Has trazado una de las trayectorias más espectaculares de este club. Eres una de las grandes leyendas del Real Madrid y has sido un capitán emblemático durante años. Los madridistas te llevarán siempre en el corazón. Gracias por todo lo que has dado por nuestro club y por lo que has dado por nuestro escudo y por nuestra camiseta luchando hasta el final. Siempre serás el hombre de La Décima", con esas palabras despedía Florentino Pérez a Sergio Ramos.

22 títulos, 101 goles siendo defensa y momentos inolvidables para la afición del Real Madrid. Después de 16 años, la etapa de Sergio Ramos se cierra la casa blanca luego de no llegar a un acuerdo para su renovación. "Nuestro Real Madrid", decía Florentino Pérez, para asegurarle que "esta siempre será su casa". Después de un abrazo entre ambos y sin poder contener las lágrimas, el defensa comenzó su discurso muy emocionado.

Después de su emotivo discurso, en el que dejó claro que "tarde o temprano" volverá al Santiago Bernabéu, Florentino Pérez le hizo entrega de la insignia de oro y diamantes del club. Tras pertinentes fotos de recuerdo de presidente y jugador, así como con su familia y con la Junta Directiva, comenzó la rueda de prensa telemática. A continuación, sus mejores frases.

Desde el "uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid" o el "tarde o temprano, volveré" durante su discurso a "nunca me he querido ir del Real Madrid" o "ha sido la etapa más maravillosa del mundo, hubiese firmado una y mil veces por el Real Madrid" de la rueda de prensa.

Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Tarde o temprano, volveré

"Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Se cierra una etapa única en mi vida. Nada será como lo que he vivido aquí. Quiero seguir mostrando mi mejor nivel y añadir a mi palmarés algún título más. Muchas gracias a todos. Esto es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré".

Me he dejado el alma y la vida por esta entidad

"¿Cómo definirme en el Real Madrid? Soy de esas personas que prefiere que le definan los demás. Pero si puedo decir una palabra es pureza. Me he dejado el alma y la vida por esta entidad y así quiero que me recuerden. Con mis virtudes y mis defectos, pero como una persona íntegra".

Nunca me he querido ir del Real Madrid

"Han pasado muchas cosas. Circunstancias que ocurren en la vida, en el ámbito profesional. Lo que quiero aclarar es que nunca me he querido ir del Real Madrid. El club me ofreció la oportunidad de renovar el contrato, por el tema de la Covid se fue retrasando. El club me hizo una oferta de un año y la bajada de salario. Quiero dejar claro que el dinero nunca ha sido un problema. Yo quería dos años y no uno. Es lo único que he pedido. Tranquilidad y continuidad para mí y para mi familia. Acepté la oferta con la bajada salarial y a mí se me comunicó que ya no había oferta sobre la mesa, que había fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad".

Hubiese firmado una y mil veces por el Real Madrid

"Sin ninguna duda, por supuesto. Ha sido la etapa más maravillosa del mundo. No me he pasado el juego porque esto todavía no ha terminado. Pero hubiese firmado una y mil veces por el Real Madrid. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida".

Nunca voy a hacer una declaración mala contra Florentino Pérez. Tenemos una relación extraordinaria

"¿Si me arrepiento de algo? No. A mí me gusta ser siempre yo. Es la marca Sergio Ramos. Mi relación con Florentino Pérez es extraordinaria. Es como una relación padre - hijo en el deporte. Nunca voy a hacer una declaración mala contra él. Yo me voy a quedar con el cariño, con ese abrazo que nos hemos dado en el evento. Los malentendidos se quedan en el pasado y me quedo con lo bueno. Él me ha hecho vivir una etapa maravillosa. No quiero ningún tipo de enfrentamiento. Soy sincero y me gusta contar la verdad. Siempre me quedo con el Sergio Ramos puro".

¿Pesetero? Primero que contrasten la información

"Es difícil. Los jugadores tienen que hablar en el campo. Me ha gustado ser claro en rueda de prensa, pero mi mejor versión la he ofrecido en el terreno de juego. Se han ido dando circunstancias donde no se ha podido hablar y dije que cuando hubiese novedades las contarías. ¿Lo de pesetero? Cualquiera tiene su opinión, pero primero que contrasten la información. Lo que yo quería era dos años y no uno".

¿Quién pierde? El Madrid-Ramos era un matrimonio perfecto

"¿Quién pierde? "Alguna vez sí que he utilizado en mi entorno que el Madrid-Ramos era un matrimonio perfecto. Son circunstancias, que se dan como se tienen que dar. Hay cosas que no podemos cambiar. Ahora tenemos que buscar la felicidad y seguir compitiendo al máximo nivel".

A mí se me comunica a través de mi agente que la oferta había caducado y nos quedamos sorprendidos

"Son reuniones privadas -con Florentino Pérez y el club-. Que quiero mantener en privado. Hay cosas que son muy personales. A mí se me comunica a través de mi agente que la oferta había caducado y nos quedamos sorprendidos. Yo también le hago saber que aceptaba la última oferta, aunque ya era tarde. No quiero ningún tipo de rencor. Me quedo con la familia, esto es un hasta luego y siempre estarán en mi corazón".

¿El Barcelona? Es un no rotundo como el Bernabéu de grande

"No hemos pensado en ningún momento nada con ningún equipo. Desde enero, que entro en el mercado, ha habido alguna que otra llamada. Pero nunca hemos tenido en mente salir del Madrid. A partir de ahora buscaremos una buena opción para mí. El Sevilla es mi segundo club, pero a día de hoy no contemplo esa opción, igual que ellos tampoco. ¿El Barcelona? Es un no rotundo como el Bernabéu de grande".

Puedo decir con orgullo que vine con mi familia y me voy con mi familia

"Me he acordado de todo. No quería hablar de mi familia porque me emociono. Vine muy joven, con mis padres y mis hermanos. Puedo decir que he pasado la etapa más maravillosa de mi vida y he creado la mejor familia que se puede tener. Me quedo con eso y con los 22 títulos que he ganado. Puedo decir con orgullo que vine con mi familia y me voy con mi familia".

Nadie está por encima del club, ni un jugador ni un entrenador

"¿Si llegué a decir 'planificar sin mí'? He querido seguir siempre en el Madrid. Nadie está por encima del club, ni un jugador ni un entrenador. No fue un no rotundo, solo a una propuesta que había sobre la mesa. Si dije que se planificara sin mí, pero fue en una negociación independiente".

El Madrid siempre será mi casa

"No ha sido nada fácil. La plenitud de la felicidad está cuando salto al campo. Cuando te toca vivir una lesión como la mía de tres meses. Ya estoy recuperado y de maravilla para competir. Me hubiese gustado seguir aquí y tener más estabilidad de contrato como han tenido otros. Hubiese firmado estar lesionado seis meses y vivir 16 años de alegría. El Madrid siempre será mi casa".

Me entristece no poder estar en la Eurocopa, pero lucharé por volver

"Ancelotti, me une una gran relación. Somos amigos por encima del trabajo. Cuando salió la noticia, llame para felicitarlo, nada más. De Zidane, se ha ganado ser el mejor entrenador de la historia y uno de los mejores de mi carrera. Tiene mi cariño agrandado al cubo. Siempre tendrá un sitio en mi corazón. Luis Enrique, entiendo perfectamente las decisiones que toma. No entro a valorar porque no suma. Intentaré mostrar mi mejor nivel para volver. Me entristece no poder estar en la Eurocopa, pero lucharé por volver".

Florentino me hizo cumplir un sueño y ganar todo lo que hemos ganado

"Lo que tenía que decir, ya lo he dicho. Todo lo sabe de mi boca el presidente, le dije todo lo que tenía que decir. No quiero centrarme en una conversación o en una etapa final. Florentino me hizo cumplir un sueño y ganar todo lo que hemos ganado. Me quiero quedar con eso".

No, no había opción a un año más en la oferta que me hicieron

"No, no había opción a un año más en la oferta que me hicieron. Cuando decidimos aceptar esta última oferta era un año con la reducción de salario. No había ninguna condición".

