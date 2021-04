El discurso de Manu Carreño tras el pase a semifinales que no gustará al antimadridismo

El Real Madrid se clasificó para semifinales de la Champions League tras empatar ante el Liverpool y cerrar la eliminatoria de cuartos con un 3-1 en el global. Los de Zidane, tras el tropiezo de la temporada pasada, vuelven a estar en lo más alto y con serias opciones de llevarse el título. Las reacciones han sido numerosas, pero la mayoría coinciden en que el Madrid juega 'su' competición.

Manu Carreño, durante su apertura en El Larguero de la Cadena SER, fue tajante al subrayar que la Champions League es la competición del Real Madrid. El periodista defendió la buena labor de Zidane en el banquillo, así como la táctica aplicada en el césped de Anfield. Todo ello mientras desde ciertos sectores del barcelonismo intentan desprestigiar al equipo merengue por su estilo de juego.

"El Madrid se ha metido merecidamente en las semifinales de la Champions. Es la decimocuarta desde el año 2000. Es la competición del Real Madrid y lo demuestran un año tras otro, especialmente desde que está Zidane. Que ganó tres Champions, que se marchó, que ha vuelto, que ganó La Liga en el tramo final del año pasado, y que a falta de ocho partidos está a uno del Atlético y entre los cuatro semifinalistas", ha indicado Carreño.

"Lo ha vuelto a hacer en un partido que ha sido mejor que el Liverpool, y eso que el Liverpool salió en tromba. Con un Courtois excepcional, el mejor del partido; con un Valverde pletórico, que tenía el tobillo reventado. Zidane tenía claro que antes que poner a un jugador que no estaba en su momento, aunque fuera su posición, tenía que poner a Valverde. Ha sido un partido de toma y daca. El Madrid, que pudo dejar KO en la ida, se mete en semifinales de la Champions", espetó.

Álvaro Benito no se moja

El exjugador, exentrenador y ahora tertuliano analizó en El Larguero el pase del Real Madrid. Álvaro Benito no quiso señalar quién es el favorito en la semifinal del equipo merengue y destacó el buen trabajo defensivo que hace el Chelsea en la zona más central del terreno de juego.

"Hay muchos factores que no se ven por la tele, que no se aprecian y el aficionado no entiende. Lo que pesa lo emocional en el resultado. Hemos visto equipos que son diferentes en la ida y vuelta según el resultado. Y sobre todo la fatiga. El Madrid sabía que no estaba boyante, no podía hacer como en la ida", reconoció sobre el triunfo de los de Zidane en Anfield.

Respecto al futuro merengue, afirmó verlo todo "muy igualado" que se decidirá "por detalles". "El Madrid afronta una eliminatoria totalmente diferente a Atalanta y Liverpool. El Chelsea por dentro... no corre ni el viento. Es casi imposible hacer daño por ahí. El Madrid deberá afrontar una liminatoria con el peso de balón, siendo muy agresivo", destacó en su intervención.

