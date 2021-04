Klopp: "La eliminatoria la perdimos en Madrid, aquí hemos ido a ganar"

El Liverpool no pudo remontar ante el Real Madrid, aunque en Anfield fue mejor que el equipo blanco. Los ingleses tuvieron muchas ocasiones para dar la vuelta a la eliminatoria, pero no aprovecharon ninguna, acabando el duelo de vuelta de los cuartos de final 0-0.

Jürgen Klopp no dudó en lamentar estas ocasiones falladas: "Deberíamos haber marcado las que tuvimos". En rueda de prensa, el entrenador alemán comentó que hubiera sido muy importante ponerse por delante en el marcador, porque con el 1-0 habría sido otra historia.

"Si nos hubiéramos puesto 1-0 arriba, habría sido diferente. Controlaron el partido, en momentos específicos. Nosotros, con dos actuaciones mejores, habríamos tenido más oportunidades de pasar a semifinales", afirmó un Klopp que quiso dejar claro que la eliminatoria no la perdieron este miércoles.

"No perdimos la eliminatoria hoy. La perdimos en Madrid. Hoy fueincómodo para ellos. Estuvimos bien, fuimos agresivos y tuvimos ocasiones. Me dan igual los "y si". No marcamos y la experiencia del Madrid se llevóla eliminatoria. Lo de no definir nos lleva pasado todo el año".

Klopp no quiso señalar a nadie y eso que le preguntaron directamente por la ocasión que falló Salah en el minuto 2 del encuentro. Un gol en el inicio habría puesto, prácticamente seguro, la eliminatoria entre Liverpool y Real Madrid 'patas arriba'. El germano deijo que su delantero suele marcar esas ocasiones "con los ojos cerrados", pero que "hoy no", aunque puso de relieve que "todo estuvo bien" aunque estén fuera.

El actual objetivo

Klopp afirmó que habían "comenzado muy bien" el partido, pero que no supieron "convertir las oportunidades". "Pudimos adelantarnos en el marcador muy pronto. Tuvimos que buscar el partido y fuimos a por él. Luego, cada minuto que pasaba era más difícil...", comentó el entrenador de los reds.

Sin Champions, toca centrarse en la Premier League: "Tenemos que ganar. Y ya está, es lo que tenemos que hacer. Ahora no vamos a jugar los miércoles y podremos concentrarnos en la Premier. Estamos tristes porque nos encanta este trofeo, como entrenador es duro no jugar la Champions. Vamos a hacer todo para meternos".

Autobús del Real Madrid

En la previa del partido, el foco de atención se puso en el autobús que trasladó al Real Madrid hasta Anfield. Este fue apedreado por unos hooligans, aunque sobre ello no quiso hablar Klopp: "No hay nada que añadir a la declaración oficial del Madrid, no pienso en esto".

