Nacho: "No sé si me reivindica, pero sí que estoy en la mejor temporada de mi carrera"

Nacho Fernández sumó una nueva titularidad y demostró que es uno de los centrales españoles más en forma, sino es que lidera el ranking el canterano del Real Madrid. Ante el Liverpool cuajó una nueva gran actuación y después del choque fue uno de los integrantes de la plantilla madridista que habló ante los medios.

El canterano volvió a ser de la partida para formar pareja con Militao en el centro de la defensa. Ya sea en esta posición, sea quien sea su acompañante en la zaga, o bien actuando de lateral, Nacho ya no es que cumpla, es que saca una gran nota partido tras partido.

Esto él lo sabe y por eso no ha dudado en calificar su 2020/2021 como la "mejor temporada" de su trayectoria profesional: "No sé si me reivindica, estoy en la mejor temporada de mi carrera, con mucha confianza. Vamos consiguiendo objetivos, como pasar a la siguiente fase".

Metido de lleno en el análisis del pase a las semifinales de la Champions League, el defensa ha comentado que sabían que no sería fácil: "Sabíamos que teníamos una buena ventaja pero que ellos iban a empujar y apretar. Tuvieron ocasiones, pero supimos sufrir, estuvimos bien defensivamente. Arriba estuvimos menos cómodos que en la ida pero es algo normal".

También ha hablado, precisamente, sobre formar pareja con Militao, después de que el brasileño haya sido puesto en entredicho durante muchos meses: "Militao y yo tenemos condiciones para jugar partidos como el de esta noche. Llevamos tres partidos seguidos, a un nivel bueno. Contento por Militao, por mí y por el equipo".

"Es una temporada atípica, con partidos cada tres días. No te da tiempo a saborear las victorias, pero así está el calendario. Físicamente no estamos como otros años, pero todo esto nos da mucha motivación", ha continuado explicando el defensa sobre este curso tan complicado.

El Chelsea

Nacho también fue preguntado por el próximo rival del Real Madrid en la máxima competición continental: "Cuando íbamos a jugar contra el Liverpool decían que no éramos favoritos. El Chelsea es muy complicado, pero llegamos con confianza y con la intención de llegar a la final y de ponerle las cosas difíciles a los rivales".

Sobre los blues también hablaron tanto Casemiro como Zidane. El brasileño comentó lo siguiente: "Sabemos que va a ser muy difícil, porque es una semifinal, pero no pensamos en el Chelsea, pensamos en el siguiente partido". Mientras que 'Zizou' no quiso entrar a valorar las semifinales.

"Si me permites, vamos a disfrutar de lo que hemos hecho hoy. Y, además, tenemos varios partidos de Liga antes de la semifinal. Pero claro que sabemos que el Chelsea es un equipo muy bueno. Además, cuando avanzas en la competición, siempre es más complicado", sentenció Zidane.

