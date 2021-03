Siro López, en El Bunker CF: "Pedrerol es un enfermo del trabajo y también un histérico"

Siro López fue el invitado especial del segundo programa de El Bunker CF. El periodista habló sobre su relación con Josep Pedrerol, con el que compartió espacio en Punto Pelota, para después pasar a formar parte de El Chiringuito, en el que apenas permaneció por un mes.

Preguntado por si prefiere a Josep Pedrerol o a José María García, Siro López se 'mojó': "He discutido más con Pedrerol. Con Pedrerol. Con García poco se puede discutir. Yo siempre he dicho una cosa de García, es el mejor jefe que he tenido y que tendré, seguro. Era muy exigente, te metía cortes en antena, pero casi siempre tenía razón. Lo bueno que tenía García, además, es que defendía a su gente a muerte".

Respecto a los dos formatos, a Punto Pelota y a El Chiringuito, el periodista afirmó que se queda con el primero: "En El Chiringuito estuve muy poco. Aguanté muy poco. Yo me enteré de que empezábamos a trabajar por un tuit tuyo -de Nacho Peña-. Luego me dijeron que iba a cobrar unas cosas luego otras...".

Pedrerol me intentó convencer... Me quedo con Punto Pelota, pero porque dentro de lo que es un programa periodístico-espectáculo, Punto Pelota era más periodismo que espectáculo, mientras que creo que ahora hay más espectáculo que periodismo", afirmó Siro.

Trabajador e histérico

De Pedrerol destacó que es un "trabajador". "Si hay algo que le define es que es un currante. Otra cosa es que se piense que es el más currante del mundo. Hay gente que trabaja igual que él y tiene sus mismos resultados. Pero sí que es un enfermo en el trabajo. También puede ser por su situación, está soltero y eso hace que te puedas centrar más en tu profesión".

Josep Pedrerol, en El Chiringuito

Aunque también le definió con otra palabra: "Podría poner otro adjetivo, histérico. También le define bastante. Me sabe mal cómo acabamos porque es de los que estás con él o contra él. Tuvimos muchas experiencias, él tenía mucha confianza en mí, yo era un poco su equilibrio en la redacción. Somos muy diferentes en el trato con la gente, yo intentaba equilibrar, cuando él estaba muy enfadado, pues yo intentaba temporizar y tranquilizarle".

"Hacíamos un buen trabajo, creo, y por eso me sabe mal. Yo tomé una decisión que era la de irme por una serie de desencuentros. También pasó que cuando dije que me iba, todo lo que antes era un 'no', luego era un 'sí', no solo a lo que me ofrecían, sino más cosas. Y no hablo de un tema económico, era por algo profesional", continuó Siro.

Futuro

Jorge Calabrés le preguntó, después de lo dicho, por si volvería a trabajar con Pedrerol en el futuro, dejando Siro López la puerta abierta, aunque nunca en El Chiringuito: "La pregunta es más bien si volvería a El Chiringuito y la respuesta es no. Yo en mi vida privada no soy muy discutidor, a mí me gusta más reír que discutir. Yo a veces me iba a casa pensando que qué necesidad tenía yo de discutir con este o el otro".

Siro López afirmó que ahora no le gusta el programa porque ve que ha perdido peso periodístico: "Además no me gusta el programa que hacen ahora. Veo a gente muy superficial. Antes la mayoría del tiempo era periodístico. ¿Si volvería a trabajar con Pedrerol? Por qué no, pero no a El Chiringuito, si hubiese otro proyecto atractivo, quién sabe. El desencuentro es más por él que por mí. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Él inició una guerra que yo no busqué, aunque es verdad que luego contesté. No soy nada rencoroso".

Al margen de todo y sobre la posibilidad de ser el jefe de prensa del Real Madrid, también fue tan contundente como siempre: "Pues igual sí, fíjate. Es un cargo bastante ingrato, para los periodistas te pasas al enemigo y para el club sigues siendo un periodista. Pero creo que sería poner la guinda al pastel ser el jefe de prensa del Real Madrid. Creo que perdería dinero, pero al haber hecho ya todo en la profesión, pues sí que sería bonito ser el director de comunicación del club de mis amores".

