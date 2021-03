Streaming en directo | Real Madrid - Real Sociedad (La Liga)

Real Madrid y Real Sociedad dan la bienvenida al mes de marzo con el partido que disputan este lunes en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Precisamente, en el día que se cumple un año del último encuentro disputado por el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu, aquel Clásico de la 2019/2020 que acabó con victoria madridista ante el Barcelona por 2-0, con goles de Vinicius y Mariano.

El duelo entre blancos y txuri-urdin cierra la jornada 25 de La Liga. Una jornada en la que el Barcelona ganó por 0-2 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y en la que el Atlético de Madrid tampoco falló por idéntico resultado en el Estadio de La Cerámica frente al Villarreal.

Con estos resultados, los de Zinedine Zidane no pueden pinchar ante una Real Sociedad que quiere llevarse los tres puntos de la capital para mantenerse firme en la quinta posición de la tabla doméstica. Para este duelo, Alguacil no puede contar con Illarramendi o Mikel Merino, mientras que el Real Madrid siguen siendo baja Carvajal, Sergio Ramos, Militao, Hazard y Benzema.

Zinedine Zidane da órdenes a los jugadores del Real Madrid REUTERS

Los que sí llegan al duelo de este lunes son Odriozola, Marcelo, Fede Valverde y Rodrygo. Los cuatro representan las novedades en la lista de convocados del Real Madrid, que esta misma semana jugará el Derbi ante los del 'Cholo' Simeone -el próximo domingo 7 en el Wanda Metropolitano-.

Zidane se espera un partido complicado frente a los de San Sebastián: "Es un equipo muy complicado. Pero depende de nosotros, de lo que propongamos sobre el campo. Lo que estamos haciendo últimamente es bueno, pero siempre hay que mejorar. Queremos seguir sumando".

El técnico francés también fue preguntado en la previa por la semana que tiene su equipo por delante, con dos difíciles rivales como son la Real Sociedad y el Atlético de Madrid: "Ni me motiva, ni me desmotiva. Nosotros, a lo nuestro. No sé lo que va a pasar esta noche, no tenemos ni que mirarlo. Hay 42 puntos en juego y nuestro objetivo es sumar el máximo número de puntos posible".

