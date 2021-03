Calabrés, en El Bunker: "El próximo presidente del Barça puede levantar las alfombras o ser cómplice"

El Bunker CF volvió a abrir sus puertas este lunes. Segundo programa bajo los mandos de Jorge Calabrés y Nacho Peña, con Siro López como invitado especial. El director de EL BERNABÉU se ha referido al 'BarçaGate' que ha hecho que los cimientos del Barcelona se remuevan nuevamente.

Bartomeu ha sido uno de los detenidos en la operación y todo ello días antes de que se lleven a cabo las elecciones a la presidencia del Barça. Sobre él ha hablado Calabrés y ha afirmado que "es el peor presidente del Barça", para después apuntar algo que habrá molestado a los aficionados culés: "Pero uno de los mejores para el Real Madrid".

El periodista salmantino también se ha referido a las últimas polémicas arbitrales y cómo todo adquiere una dimensión mayor cuando se habla del Real Madrid, pese a lo visto en los últimos partidos del Atlético y del Barcelona.

Arbitrajes

"Nadie puede decir que la acción sobre Mendy es roja. Va hacia portería, es el último jugador y le traba. Roja. Pero es que lo del Barça y lo del Atlético de Madrid no se ha hablado y no se va a hablar. Vamos... con las detenciones que ha habido, esto va a pasar a otra vida".

Líos en Can Barça

"De los últimos presidentes del Barcelona solo se han librado de la cárcel Gaspart y Laporta, de momento. El próximo presidente del Barcelona puede levantar las alfombras del Camp Nou o ser cómplice de sus antecesores".

Bartomeu

"Bartomeu es el peor presidente del Barça, pero uno de los mejores para el Real Madrid. Ha metido al Barça en una crisis económica, de más de 1000 millones de deuda, pero también en una crisis institucional. Están metidos en una crisis institucional tremenda".

Nacho Peña y Siro López

Nacho Peña también habló del 'BarçaGate'. El periodista explicó que la situación del Barcelona "es preocupante". "Si te pones a pensar en los últimos presidentes que ha tenido el Barça... Rosell pasó por la cárcel, ahora Bartomeu, Núñez también. Si Laporta fuese listo, se intentaría desmarcar de todo esto Con esos '57 y punto' de Neymar parece que comenzó todo", afirmó.

Mientras que Siro López expresó que lo peor aún está por venir para el club catalán: "Lo peor para el Barça no es lo que está viviendo ahora, sino lo que puede venir después. A Joan Laporta le echaron a gorrazos, no lo olvidemos. Le llevaron a los juzgados por irregularidades, aunque todo quedó en nada. Pero el Barça puede salir de Málaga y meterse en Malagón".

"Esto le hace más daño a Freixa que al resto. Creo que el problema del Barça es que no cuenta con un Florentino Pérez. No hay un gran empresario de prestigio, de mucho prestigio, que dé el paso al frente. Porque creen que en lugar de beneficiarles a nivel de imagen, entrar al Barça les va a perjudicar en imagen. Al final, los que entran, entran no para trabajar por el Barça, sino por sus imágenes. En el Barça todos los directivos salen hablar, si haces una encuesta, ¿cuántos directivos conoce la gente del Real Madrid? La gente del Barça lo dice, que necesitarían un Florentino Pérez, un empresario que llegase para beneficiar al Barça con su gestión", continuó Siro.

Para luego dar su sentencia: "Núñez fue un ejemplo en eso. No dejó entrar la política en el club, tuvo siempre muy claro que el Barça no se tenía que politizar porque el Barça era de todos. Igual que en el Real Madrid hay gente de derechas, de izquierdas o de centro, pues en el Barça habrá gente independentista y contra la independencia. Laporta metió la política en el club, Rosell no hizo nada para cambiarlo. Bartomeu no es independentista, pero sí creo que por miedo a la influencia de los políticos en Cataluña, pues miro hacia otro lado y no hizo nada para que el club no se politizara. Laporta es independentista y Font, también, está apoyado por fuerzas políticas independentistas catalanas".

