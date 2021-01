Juanma Castaño: "¿Cómo va a haber renovación si el entrenador prefiere a Marcelo que a Reguilón?

La sorpresa saltó en El Collao este miércoles, en la derrota del Real Madrid ante el Alcoyano. Los blancos se las prometían muy felices en su estreno en la Copa del Rey esta temporada, pero acabaron cayendo y lo hicieron después de que el primero en marcar fuese Militao.

Remontada del equipo de Segunda B ante el trece veces campeón de Europa. Un duro golpe para el conjunto merengue, que no ha tardado en ser el foco de todas las críticas. Incluso sus propios aficionados han incendiado las redes sociales con la palabra "vergüenza" como la más utilizada.

El 'Alcoyanazo' es ya una realidad y sobre él han debatido en El Partidazo de la Cadena COPE. Juanma Castaño se ha mostrado muy crítico al señalar que "el problema del Real Madrid no es que no le dé para Europa, es que ya no le da ni para España".

El mayor problema que ve el periodista asturiano ante esta situación es que la unidad B no está a la altura del Real Madrid, pero otros futbolistas importantes tampoco atraviesan su mejor momento. El equipo blanco necesita una renovación, pero Castaño ha puesto de relieve que es Zidane el primero que prefirió quedarse con Marcelo antes que con un jugador de futuro y garantías como Reguilón.

El Real Madrid no da el nivel

"El problema del Real Madrid no es que no le dé para Europa, es que ya no le da ni para España. Situación muy complicada para el Real Madrid. No le da. No le da".

Sin excusas

"Todos los jugadores son internacionales. Todos. No hay excusa, aunque sí que hay un penalti muy claro sobre Militao. Una patada muy clara, pero eso no da como justificación para este ridículo".

Unidad B no es la única culpable

"La unidad B tampoco da. Benzema no está bien... Son todos el Madrid".

Imposible renovación

"¿Cómo va a hacer el Real Madrid una renovación si el entrenador prefiere quedarse con Marcelo que con Reguilón? Es que esto es algo que ve todo el mundo, todo el mundo decía que cómo era posible que se quedase Marcelo y se fuese Reguilón".

Mucho dinero 'perdido'

"El Madrid se ha gastado mucho dinero en futbolistas, pero mucho dinero".

[Más información: El claro penalti de Ángel sobre Militao que no vio Sánchez Martínez]