Los señalados de Álvaro Benito por el pinchazo del Real Madrid: "No dan el nivel para jugar"

El Real Madrid cayó ante el Alcoyano y se convirtió en el protagonista de la jornada. El equipo de Zidane no dio el nivel ante el conjunto de Segunda B y dijo adiós a la Copa del Rey antes de lo previsto. Los análisis son múltiples sobre las razones de la derrota y, en el caso de Álvaro Benito, la actitud de los jugadores no está entre las principales explicaciones al tropezón en El Collao.

El que fuera jugador del Real Madrid y entrenador de la cantera ha explicado en El Larguero de la Cadena SER que no cree que haya sido cosa de actitud, sino de juego. "De atacar una defensa cerrada", ha subrayado en varias ocasiones el exjugador. Benito, durante su intervención, ha mostrado su malestar por la falta de preparación táctica del duelo copero.

"El problema se agrava porque tienes que imponerte mucho más contra un rival de menor categoría. Lo ha explicado uno de los protagonistas. Que lleguen por fuera y a defender en el centro. Tú, que tienes que demostrarlo, tienes mucho más talento, calidad y soluciones". Según Álvaro Benito, la explicación al pinchazo ante el Alcoyano está ahí y no en la actitud de la plantilla.

Zidane siguiendo en partido desde la banda REUTERS

"Para ellos es el partido de sus días, seguramente no van a volver a jugar contra el Real Madrid. Y para el Real Madrid es un partido que se quieren quitar de encima. Yo he visto más problemas con las soluciones". Y es que, en partidos como final de la Champions o del Mundial "no necesitas a nadie". Sin embargo, en duelos como el de Copa donde "te sientes muy superior en el césped", Benito sabe "cuál es la motivación de un jugador del Real Madrid contra un Segunda B". "No es fácil activarse, y menos cuando te sientes superior. Es algo que sucede", ha subrayado.

Los señalados

Aunque la forma de afrontar el partido tácticamente ha sido la principal razón de la derrota, según lo comentado por Álvaro Benito, también el nivel de algunos jugadores ha dejado mucho que desear. Uno de ellos Hazard, que salió del banquillo para revolucionar el duelo. "Siempre juega así desde que ha llegado al Real Madrid. Es su modus operandi, no sé si es el tobillo o qué".

Pero no es el único. "Algunos no dan el nivel para jugar en el Real Madrid a día de hoy. Al menos no lo demuestran en el campo". Y, además, Zidane tampoco termina de cumplir. "Cádiz, Alavés, Osasuna... partidos que se le han atragantado al Real Madrid y las soluciones son las mismas". Benito solo ve "balones por fuera a ver si entra alguien por la zona de remate" y cree que "la jugada defensiva, cómo se ha defendido esa contra, deja mucho que desear".

"Esto es un cómputo de todos", ha concluido Álvaro Benito en El Larguero de la Cadena SER. El Real Madrid necesita mejorar tácticamente y algunos jugadores deben dar un paso al frente para demostrar su nivel en el equipo. "Los grandes campeonatos los ganan los grandes jugadores. Los partidos de verdad los ganaban Cristiano, Marcelo en buen estado, Modric, Ramos... y cada vez quedan menos".

[Más información - El Arsenal de Arteta pregunta por Odegaard al Real Madrid]