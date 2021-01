Lama: "El Real Madrid tiene buenos jugadores, pero no son top"

El Real Madrid atraviesa una mala racha que ha desembocado en la derrota en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Alcoyano. Golpe para el equipo blanco y también para un Zinedine Zidane al que se señala como uno de los principales culpables de la eliminación.

En El Partidazo, Manolo Lama ha destacado que el entrenador francés siempre es "cuestionado" cuando el Real Madrid no gana un partido, pero que eso es algo que va ligado al club por su autoexigencia. Aunque ha querido poner de relieve el principal problema del conjunto merengue: no hay futbolistas top.

De hecho, ha asegurado que en la plantilla solo hay dos jugadores que podrían estar en el Top5 en su posición, citando a Thibaut Courtois y a Sergio Ramos. Algunos de sus compañeros en el programa de la Cadena COPE han señalado también a Karim Benzema como uno de los mejores, pero Manolo Lama ha discutido esta opción.

"Benzema como futbolista es un genio, pero hay que analizarle como goleador. ¡No es un goleador!", ha afirmado el periodista. Lama tiene claro cómo se podría solucionar esto: fichando jugadores top. Pero el problema es que el fútbol se encuentra en medio de una crisis por la pandemia y el escenario es complicado.

Zidane, cuestionado

"Zidane es cuestionado todas las semanas como no gane. Pero claro, esto es el Real Madrid".

Un grave problema

"El Madrid tiene un problema que no es de hoy. El Madrid ha perdido valor en el mercado porque no tiene futbolistas top. Cuando no tienes futbolistas top puedes ganar claro, pero también puedes perder".

No hay futbolistas top

"El gran problema que tiene el Real Madrid es que no tiene futbolistas que le solucionen los partidos. El Real Madrid tiene buenos jugadores, pero no son top. Creo que solo hay dos jugadores que estén entre los cinco mejores en su posición".

Solo dos en el Top5 en su posición

"Benzema como futbolista es un genio, pero hay que analizarle como goleador. ¡No es un goleador! ¿El quinto máximo goleador de la historia? Claro y si sigue un año más continuará metiendo goles".

La única solución

"El Real Madrid para salir de esta crisis debe fichar a grandes jugadores, pero en la actual situación es muy complicado fichar a grandes jugadores".

[Más información: El claro penalti de Ángel sobre Militao que no vio Sánchez Martínez]